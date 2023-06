Les Herbiers accueilleront les championnats de France de cyclisme en 2025

C'est désormais officiel, la ville des Herbiers en Vendée accueillera les championnats de France de cyclisme en 2025. Une annonce faite ce dimanche 25 juin 2023 par le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot, à Cassel, dans le département du Nord, là où s'est terminée l'édition 2023 ce week-end.

"Vivement 2025 !" - Christophe Hogard, maire des Herbiers

"Nous sommes évidemment très heureux, réagit le maire des Herbiers Christophe Hogard, joint par téléphone par France Bleu Loire Océan. Nous n'étions pas seuls en lice, mais c'est nous qui avons été sélectionnés. On sait faire un Tour de France, on a le matériel, le savoir-faire et les équipes, donc nous sommes ravis. Il y a un véritable engouement pour le vélo aux Herbiers et pour le sport en général. Je n'ai qu'une chose à dire, vivement 2025 !"

Une nouvelle qui réjouit aussi Thierry Adam, le président du Chrono des Nations, à l'initiative du projet de candidature : "Il y a une forme de fierté pour le département et pour la ville des Herbiers, je suis content pour tous ceux qui vont s'y mettre, et puis c'est vraiment une grosse aventure de préparation, mais quand on est capable d'organiser le Vendée Globe, on sera capable d'organiser les championnats de France."

50.000 spectateurs attendus

Il anticipe déjà la suite des événements : "On veut y mettre notre pâte, on a déjà commencé à regarder le tracé. On veut faire quelque chose de fantastique : on aimerait avoir 50.000 spectateurs. On va commencer tout de suite à se mettre au travail. Le point de départ pour nous, ce sera le passage de la flamme au Puy du Fou en 2024. On va lancer l'opération J-1 an en juin prochain."

Les derniers championnats de France de cyclisme chez nous remontent à 2019, à la Haie-Fouassière, en Loire-Atlantique. Ils ont eu lieu à Cholet (Maine-et-Loire) l'an denier, en 2022.