Les Landes ont leur tour

Les Landes...pays de vélo! Vingt et une équipes vont s’élancer pour cette épreuve désormais inscrite au calendrier fédéral de la Nationale 1, le troisième niveau du cyclisme. Avec notamment quatre équipes espagnoles semi- pressionnelles, pépinières des formations vedettes. Au menu. Le contre- la- montre, ce vendredi soir, à Aire, au départ des allées de l’Adour. Une boucle de deux kilomètres deux cent pour aller vite le nez sur le guidon. Pas de difficulté sauf deux virages serrés à négocier. Première étape en ligne, demain, d’Aire à Tartas. Cent quarante huit kilomètres par Mugron et Rion par les côtes d’Eugénie, Monfort et Mugron. Suivra un tout droit ou presque, sous la chaleur, vers un circuit fermé de dix-sept bornes autour de la cité tarusate. Dernière étape en ligne, Tartas- Geaune, dimanche. Cent quarante neuf kilomètres. Départ à 13h pour une arrivée prévue route des Pyrénées sur le coup de 16h45. Un toboggan. Par Montfort, Castelnau- Chalosse, les mignonettes bosses de Brassempouy et Cazalis, le mur de Banos -que le pédaleur qui n’a jamais posé le pied dans Banos lève le doigt- puis Coudures, Vielle- Tursan, et Castelnau…les Landes pays plat… tu parles !

France Bleu Gascogne sera en direct du départ entre 16h et 18h ce vendredi après-midi.