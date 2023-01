Les Nordistes Clément Cordenos et Théo Bracke champions de France en cyclisme sur piste

Il n'y a pas eu photo ce mercredi après-midi sur l'anneau de Roubaix. Les représentants du comité Hauts-de-France de cyclisme se sont largement imposés en finale de la poursuite par équipes face au comité Pays de la Loire. Dans le quatuor, il y a avait du beau monde : 3 champions d'Europe en titre de la discipline licenciés au Go Sport Roubaix Lille Métropole (Thomas Boudat, Thomas Denis, Valentin Tabellion) et le Calaisien Clément Cordenos, 20 ans (licencié au club de Dunkerque Grand Littoral), qui a lancé son équipe dans cette épreuve d'endurance.

Clément Cordenos, devient champion de France de poursuite par équipes à 20 ans © Radio France - Stéphane Barbereau

Clément Cordenos était tout sourire, la médaille d'or autour du cou : "je suis super content, c'est une première moi. je suis rentré dans la finale en tant que démarreur, on a suivi le plan de relais et ça s'est déroulé comme il fallait". Le jeune coureur reconnaît quand même qu'il était un peu stressé au moment de lancer ce "relais en or" : "ça nous met forcément une petite pression, on a besoin d'être encadré, il faut pas les planter après derrière".

Premier titre national en élite pour Théo Bracke

Ils étaient 5 néanmoins à monter sur la plus haute marche du podium lors de la cérémonie protocolaire avec Théo Bracke, déjà double champion de France en juniors en poursuite par équipes et au kilomètre. Le coureur licencié chez Go Sport Roubaix Lille Métropole n'a pas participé à la finale mais avait couru le matin en qualifications avec les champions d'Europe : "c'est une fierté de lancer des coureurs comme çà. Je suis un peu stressé en étant un peu le petit dans la team des grands".

Théo Bracke, licencié au vélo-club de Roubaix © Radio France - Stéphane Barbereau

L'habitant de Leers, 20 ans, étudiant en podologie à Charleroi, avait donc une pointure d'avance ce mercredi après-midi sur les coureurs des autres comités régionaux qu'il a battus avec ses coéquipiers.

A suivre ce jeudi au Stab : la course aux points hommes et femmes et la poursuite individuelle hommes et femmes.