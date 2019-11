Les nouveaux visages de l'équipe cycliste bretonne Arkéa Samsic

Bruz, France

Pouvaient-ils avoir un meilleur guide ? Nairo Quintana et Nacer Bouhanni ont pu prendre la route pour plusieurs entraînements en terre bretonne ces derniers jours, accompagnés par un Warren Barguil ravi du nouveau visage de son équipe.

Franchement, que l'on soit coéquipiers, je ne l'aimais pas. Warren Barguil à propos de Nairo Quintana

Ils étaient rivaux sur la selle, les voilà coéquipiers. Warren Barguil l'admet aisément, avant de le rencontrer il n'appréciait pas le colombien Quintana. Mais le fait de se cotoyer semble avoir changé bien des choses : "Déjà il a l'air très famille, comme moi et c'est une qualité que j'apprécie. Et puis l'avoir dans l'équipe, ça va aussi me permettre que la pression des résultats sur les grandes courses ne repose pas que sur mois" se réjouit le morbihannais au moment d'évoquer le nouveau co-leader de sa formation. "Je vais pouvoir lui faire découvrir les crêpes, les galettes-saucisses, on pourra l'amener dans les fest-noz" ajoute-t-il dans un éclat de rire.

De sa nouvelle région, Nairo Quintana ne connaissait lui pas grand chose : "Je connais la côte de Mûr-de-Bretagne, et je sais qu'il fait souvent froid" avoue dans un sourire l'ancien vainqueur du Giro et de la Vuelta. "Je suis heureux de venir vivre dans le pays du cyclisme, là où l'on dispute la plus grande course du monde" ajoute le colombien. Le coureur se rêve toujours vainqueur du Tour de France malgré des résultats sur la pente descendante depuis plusieurs années.

Ce qui n'inquiète pas son manager Emmanuel Hubert : "J'aimerai bien être sur ce genre de pente descendante ! Il pédale encore droit (sic), il a gagné une étape sur le dernier Tour de France, et en étant dans un bon équilibre Nairo peut encore se transcender !" Le manager d'Arkea Samsic l'assure, Barguil et Quintana partiront en théorie sur un pied d'égalité sur les grands tours : "C'est une bonne stratégie, ça nous permet de pouvoir capitaliser sur l'un quand l'autre est moins bien et vice versa. On verra selon leurs formes au fur et à mesure des étapes pour voir ce qui est le plus intelligent à faire. Mais il vaut mieux avoir deux très bons coureurs capables de performer qu'un seul !"

Warren Barguil reprendra la compétition en février prochain sur le Tour de La Provence. Nairo Quintana reprendra à la même période sur le Tour de Colombie.