Le tour de force des organisateurs de Paris-Camembert pour maintenir l'épreuve

La 82e édition du Paris-Camembert a lieu ce mardi 15 juin. Les 103 coureurs engagés devront couvrir 210 km entre Pont-Audemer (Eure) et Livarot (Calvados). Les organisateurs auront dû se démener pour maintenir la seule classique normande dans un contexte sanitaire et réglementaire difficile.

Cette année la 82e édition du Paris-Camembert a été repoussée mais pas annulée. A défaut de pouvoir l'organiser le 13 avril comme initialement prévu, les organisateurs ont réussi à lui trouver une autre date et insérer leur événement dans le calendrier des compétitions cyclistes.

Guy Brien et les bénévoles qui l'accompagnent auront donné de leur personne. A la veille du départ, l'Organisateur de la course attendait encore des documents des services de l'Etat.

"On a l'accord du Calvados mais pas encore le mail par écrit qu'on nous accorde le passage de la course. A quelques heures du départ, c'est un peu ennuyeux quand on nous demande de présenter les dossiers trois mois avant. Bon, on n'a pas de soucis mais c'est stressant et cela nous retarde pour donner les documents nécessaires aux signaleurs qui sont disposés sur le parcours."

Il aura fallu également faire face aux demandes supplémentaires de l'Union cycliste internationale face à la pandémie.

"Le surplus de demandes a du mal à s'évacuer par mail et par téléphone, constate Guy Brien. L'UCI suit la traçabilité des contrôles des équipes (directeurs sportifs, managers...). Ce n'est pas nous qui nous nous en occupons mais nous devons leur donner avant et après la course toute la traçabilité de ce qui s'est passé. C'est un travail supplémentaire pour tout le monde."

Si des coureurs ont fait part de leur agacement sur les changements de parcours qui peuvent affecter d'une année sur l'autre l'épreuve, d'autres à l'instar du cycliste manchois Anthony Delaplace sont conscients du travail fourni en amont.

"On va dire que c'est déjà très dur d'organiser des courses. Je leur tire mon chapeau, surtout avec la période compliquée qu'on traverse. C'est vrai que certains coureurs vont préférer un parcours plus plat, d'autres préfèrent un parcours plus exigeants malheureusement ils doivent composer avec certains aléas qu'on ne maîtrise pas toujours en tant que coureur. Personnellement je m'adapte. Il faut faire avec et on peut déjà s'estimer heureux qu'on puisse recourir normalement après cette période Covid compliquée."

Sitôt que la ligne d'arrivée aura été franchie, les organisateurs pourront souffler un instant... avant déjà de se projeter.

"On sera détendu mais déjà dans les têtes du bureau d'organisation, nous serons déjà sur le prochain Paris-Camembert, le 83e."