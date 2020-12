Les organisateurs du Tour de France en visite à Brest

A 198 jours du Grand Départ du Tour de France 2021, Christian Prudhomme, le directeur de la course, était à Brest ce mercredi pour rencontrer les élus et les partenaires. La ville, dont ce sera le quatrième Grand Départ -un record- prépare une série d'animations pour accompagner l'événement.

A un peu plus de six mois du Grand Départ du 108e Tour de France, Brest se prépare activement. Les élus ont reçu mercredi 9 décembre la visite de Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve. Il a renouvelé face à la presse ses remerciements à la région Bretagne, qui a accepté en août dernier de remplacer Copenhague et d'accueillir la Grande Boucle un an plus tôt que prévu. Le maire de Brest François Cuillandre a redit son "immense bonheur" de renouer avec l'événement.

ECOUTEZ le maire de Brest François Cuillandre Copier

Départ réel à Plougastel

La municipalité a dévoilé le début du tracé de la 1ère étape (Brest-Landerneau). Comme en 2018, le village départ sera situé au parc à Chaînes sur le port de commerce. C'est là que sera donné le départ fictif le samedi 26 juin vers 13h. Les coureurs passeront devant le Château, emprunteront le boulevard Jean-Moulin, la rue Duquesne, l'avenue Clémenceau, les rues Yves-Collet et Sébastopol, la place de Strasbourg et la route de Quimper. Le peloton prendra la direction du pont de l'Iroise avant un départ réel sur la commune de Plougastel-Daoulas.

Le parcours brestois de la 1ère étape du Tour de France 2021. - D'une idée l'autre

Le coureur professionnel brestois Valentin Madouas (Groupama-FDJ), qui vient de reprendre l'entraînement, connaît déjà très bien le parcours, notamment la côte de la Fosse-aux-Loups, au sommet de laquelle sera jugée l'arrivée. "Bien sûr, il y a beaucoup d'excitation," reconnaît-il.

ECOUTEZ le coureur brestois Valentin Madouas Copier

Le Tour de France débutera par 4 étapes bretonnes, une dans chaque département. © Radio France - Nicolas Olivier

Un "Fan Park" en ville

Les équipes de la municipalité et de Brest Métropole sont en train d'élaborer un programme d'événements autour du Tour. Une zone dédiée au public baptisée "Fan Park" ouvrira place de la Liberté à partir du jeudi 24 juin (dès le lundi 21 juin pour les scolaires). Gratuit, cet espace sera équipé d'un écran géant et de nombreuses animations y seront proposées.Toujours le jeudi 24 juin, la présentation des coureurs sera ouverte à tous au parc à Chaînes.

La collectivité promet aussi une journée de festivités le 18 mars 2021, à 100 jours du départ. D'autres événements sont prévus pour impliquer le grand public, comme la Dictée du Tour le vendredi 19 mars pour les scolaires, mais aussi la Fête du Tour et la Rando du Tour le samedi 29 mai.

Pour que la fête soit parfaite, il n'y a plus qu'à espérer que la situation sanitaire soit enfin favorable. "Et qu'on pourra sourire autrement que derrière un masque" espère le maire de Brest François Cuillandre.