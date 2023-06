Les routes fermées en Béarn pour le passage de la Quebrantahuesos

Ce samedi 17 juin, c'est le retour sur les routes béarnaises de la cyclosportive espagnole la Quebrantahuesos et ses quelques 9000 participants. La course part de Sabiñanigo en Espagne, arrive en vallée d'Aspe par le Somport, jusqu'à Escot, puis direction le col de Marie-Blanque avant d'emprunter à Bielle la vallée d'Ossau, direction l'Espagne via le Pourtalet, et de rentrer à Sabiñanigo. Toute la journée les routes des vallées d'Aspe et d'Ossau vont être coupées. Voici les détails pour ne pas se laisser surprendre.

ⓘ Publicité

Les routes fermées lors du passage de la Quebrantahuesos 2023

De 8 heures à midi, le tunnel du Somport et la section de la RN 134 comprise entre le col du Somport et Escot

De 9 heures à 14h15, la RD 294, qui relie Escot à Bielle via le col de Marie-Blanque et Bilhères-en-Ossau

Dans le sens Espagne-France, la section de la RD 934 comprise entre le col du Pourtalet et le lieu-dit villa Caprice (situé à Laruns, au carrefour des RD 934 et 918). Cette interdiction prendra effet à 9h15 au col du Pourtalet et à 10h15 à villa Caprice. La route sera rouverte progressivement, à 16h30 à villa Caprice et Fabrèges (intersection des RD 934 et 431) et à 17h30 au col du Pourtalet.

(situé à Laruns, au carrefour des RD 934 et 918). Cette interdiction prendra effet à 9h15 au col du Pourtalet et à 10h15 à villa Caprice. La route sera rouverte progressivement, à 16h30 à villa Caprice et Fabrèges (intersection des RD 934 et 431) et à 17h30 au col du Pourtalet. En Espagne, la route d’accès au col du Pourtalet (A136) sera fermée jusqu’à 17h30 au niveau de la frontière, sans qu’il soit possible d’y faire demi-tour à partir de 9h15 (la descente française du col du Pourtalet étant interdite à partir de cet horaire).

L'an dernier la Quebrantahuesos avait du être décalée en raison des fortes chaleurs prévues à la date initiale. Cette année, les éboulements sur la route du col du Pourtalet ont un temps laissé craindre pour la tenue de cette célèbre cyclotouriste.

La carte du parcours de la Quebrantahuesos

loading