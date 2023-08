Les Vauclusiens Romain Mahieu et Tessa Martinez champions du monde de BMX

C'était son année, c'était pour lui ! Romain Mahieu, actuel leader de la coupe du monde de BMX (le BMX Racing) est devenu cet après-midi champion du monde. Le licencié du club de BMX de Sarrians a chanté la Marseillaise sur la plus haute marche d'un podium 100% français en devançant Arthur Pilard et Jauris Daudet pour ce dernier jour de championnats du monde de cyclisme en Ecosse. Il revêtira le fameux maillot irisé ou maillot "arc-en-ciel", et espère l'arborer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans la catégorie des moins de 23 ans, Tessa Martinez la mormoironnaise licenciée au club BMX de Besançon l'a emporté en prenant la tête dès le premier virage. La coureuse de 21 ans décroche le titre suprême dans sa catégorie après être devenue cette année vice-championne d'Europe.

Le cavaillonnais Sylvain André, champion du monde de BMX en 2018 a lui subi une grosse chute lors de la compétition, se blessant à l'épaule.