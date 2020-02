Poitiers, France

Les villes étapes du prochain tour cycliste Poitou Charentes dévoilées ce lundi ! La 34è édition partira le 25 août de Montmoreau en Charente pour une arrivée à Royan. Royan ville de départ pour l'étape du mercredi qui conduira le peloton à Echiré en Deux-Sèvres. La troisième journée s'invite autour du Futuroscope avec une demi-étape le matin et un contre la montre l'après midi. A chaque fois entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Marigny. Pour finir, le 28 août est prévu une étape entre Thénezay (en Deux-Sèvres) et Poitiers.