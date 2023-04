Liège-Bastogne-Liège : le Belge Remco Evenepoel l'emporte chez les hommes, Demi Vollering chez les femmes

Le Belge Remco Evenepoel a remporté son deuxième Liège-Bastogne-Liège ce dimanche à l'issue d'une course marquée par l'abandon sur chute du favori slovène Tadej Pogacar , victime d'une double fracture au poignet gauche. Le champion du monde s'est imposé en solitaire après avoir, comme l'année dernière, pris son envol dans la côte de la Redoute. À 23 ans, le coureur de Soudal-Quick Step devient le premier coureur à conserver son titre à Liège depuis Michele Bartoli en 1998.

ⓘ Publicité

Evenepoel survole la 109e édition

Remco Evenepoel s'est imposé avec une minute et six secondes d'avance sur le Britannique Tom Pidcock et le Colombien Santiago Buitrago. "C'est magnifique de faire deux sur deux. Gagner cette belle course avec ce beau maillot, c'est magique", a-t-il dit après avoir pu longuement savourer son succès sur le quai des Ardennes en haranguant le public.

Il a apporté un peu de baume au cœur à son équipe Soudal-Quick Step, en échec sur les classiques jusque-là. La formation belge a emmené le peloton pendant presque toute la course, à l'image de Julian Alaphilippe qui s'est sacrifié pour son leader avant de lâcher à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Evenepoel a pris les choses en main en haut de la côte de la Redoute, à une trentaine de kilomètres du but, en plaçant une attaque que seul Tom Pidcock a brièvement pu suivre.

Le Britannique a rapidement payé son effort : victime d'une fringale, il s'est d'un coup presque arrêté de pédaler. Dans un exercice de contre-la-montre dont il raffole, Evenepoel, moulé dans une combinaison blanche, a rapidement creusé, sous la pluie, un avantage de plus d'une minute sur ses premiers poursuivants. Le vainqueur de la Vuelta 2022 a confirmé son avance dans la dernière difficulté du jour, la Roche-aux-Faucons, pour gagner le droit de célébrer son nouvel exploit avant même la flamme rouge.

Chez les femmes, Vollering triple la mise

La Néerlandaise Demi Vollering a réalisé le triplé dans les classiques ardennaises en remportant Liège-Bastogne-Liège femmes dimanche. Une semaine après avoir gagné l'Amstel Gold Race et quatre jours après sa victoire sur la Flèche Wallonne, la coureuse de l'équipe SD Worx a devancé au sprint l'Italienne Elisa Longo Borgini avec laquelle elle s'était échappée à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Demi Vollering s'est imposée chez les femmes © AFP - GOYVAERTS / Belga

Elle devient la deuxième athlète de l'histoire à réaliser ce triplé après celui réussi en 2017 par sa compatriote Anna van der Breggen qui est aujourd'hui sa directrice sportive chez SD Worx.

La victoire de Vollering, déjà sacrée à Liège en 2021, confirme au passage l'écrasante domination de son équipe SD Worx qui a raflé sept des douze premières courses d'un jour du calendrier World Tour cette saison.

Le classement de la course femmes

1. Demi Vollering (NED/SDW): les 143 km en 3 h 50:47.

2. Eisa Longo Borghini (ITA/TFS) m.t.

3. Marlen Reusser (SUI SDW) à 22.

4. Riejanne Markus (NED/JVW) m.t.

5. Elise Chabbey (SUI/CSR) m.t.

6. Annemiek van Vleuten (NED/MOV) m.t.

7. Gaia Realini (ITA/TFS) à 25.

8. Liane Lippert (GER/MOV) à 1:24.

9. Soraya Paladin (ITA/CSR) m.t.

10. Niamh Fisher-Black (NZL/SDW) m.t.