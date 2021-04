Liège-Bastogne-Liège : Warren Barguil veut conclure en beauté son triptyque ardennais

Warren Barguil s'estimait à la fois "satisfait et frustré" mercredi après sa 5e place sur la Flèche Wallonne. Un sentiment ambivalent, à chaud, qui le fait sourire à la veille de Liège-Bastogne-Liège : "Il faut toujours se méfier des propos à chaud ! La frustration ce n'est pas sur ma place, je suis très content de faire 5e, mais chaque année je me dis qu'il faut que je sois mieux placé au pied du Mur de Huy et je me fais enfermer... J'aimerai bien un jour être en première ligne dans le S. Mon résultat sera peut-être pire, peut-être que j'exploserai, mais j'aimerai bien être à cette position là une fois, c'est pour ça qu'il y avait un peu de frustration..."

Une frustration que le Morbihannais a réussi à évacuer. Cette 5e place est "une vraie satisfaction" assure-t-il. Après sa 25e place sur l'Amstel Gold Race, Warren Barguil veut conclure en beauté sa campagne sur les classiques ardennaises ce dimanche à Liège : "Ce serait top oui, de finir avec un beau top 10, et pourquoi pas être offensif sur le final dans la Roche aux Faucons et croiser les doigts pour que tout se déroule du mieux possible !"

Warren Barguil espère ne pas revivre la même mésaventure que l'année dernière : "Je déraille au pied de la Roche aux Faucons, j'arrive quand même à rentrer sur mon groupe qui se battait pour la sixième place, au final je fais neuvième... J'espère avoir un peu plus de chance, même si ce n'est pas l'ancien final qui était plus un vrai Liège avec Saint-Nicolas et l'arrivée en haut d'Ans qui était forcément plus limpide. Là on va avoir du vent défavorable dans le final, ça peut changer la physionomie de la fin de course." Le Breton comptera aussi sur ses coéquipiers dont il salue les sacrifices jusqu'ici sur les Ardennaises.

Avec deux Top 10 sur Liège-Bastogne-Liège et sa récente 5e place sur la Flèche Wallonne, Warren Barguil est l'un des principaux outsiders sur cette doyenne, juste derrière Alaphilippe, les slovènes Roglic et Pogacar ou encore la sensation britannique Thomas Pidcock. Pour aller titiller et chercher plus haut encore que son objectif Top 10, le Breton a forcément une petite idée derrière la tête : "Oui forcément, si les jambes sont là c'est d'attendre le bon moment dans la Roche aux Faucons pour attaquer, c'est là qu'on saura si les jambes sont très bonnes ou pas !" De son propre aveu, pour le moment elles vont mieux que dimanche dernier sur l'Amstel Gold Race. Seront-elles aussi bonnes qu'au Mur de Huy ?