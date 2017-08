Lilian Calmejane, Alexis Vuillermoz et Cyril Gautier au départ du 50e Tour du Limousin

La 50e édition du Tour du Limousin s'élancera mardi prochain avec un peloton jeune et homogène.

Le plateau du 50e Tour du Limousin, qui aura lieu du 15 au 18 août, a été dévoilé ce mercredi 9 août. La bataille s'annonce rude, pour la succession du coureur américain Joey Rosskopf. Sur le papier, ça risque de tourner au duel entre têtes d'affiche et jeunes coureurs ambitieux.

160 coureurs seront sur la ligne de départ mardi prochain à Panazol. Et parmi eux, Lilian Calmejane, vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France, et Bryan Coquard (Direct Energie) font office de têtes d'affiche, tout comme Cyril Gautier et Alexis Vuillermoz, de la formation AG2R La Mondiale.

Mais la surprise pourrait venir d'ailleurs. Les jeunes coureurs du peloton arrivent en Limousin avec des ambitions. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale), médaillé d'argent aux Championnats d'Europe espoirs le week-end dernier, est en forme. De son côté, la FDJ pourra compter sur son grimpeur David Gaudu, âgé seulement de 20 ans. Il a notamment gagné le Tour de l'Avenir en 2016. Guillaume Martin (Wanty - Groupe Gobert) et Romain Hardy (Fortuneo - Oscaro), respectivement 23e et 26e du dernier Tour de France, auront également leur carte à jouer. Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, voudra sans doute briller sur les routes du Limousin.

Néanmoins, les coureurs confirmés ne seront pas en reste. D'anciens vainqueurs d'étape du Tour du Limousin seront présents sur cette 50e édition. C'est le cas de Mauro Finetto (Delko Marseille), Manuel Belletti (Wilier Triestina) ou encore Roman Maikin (Gazprom), vainqueur l'an passé lors de la deuxième étape, entre Dun-le-Palestel et Auzances.

La liste complète des engagés est à retrouver ici