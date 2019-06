Lilian Calmejane prolonge jusqu'en 2021 avec Total Direct Energie

Le coureur tarnais a choisi de rester dans la même formation, deux ans de plus. L'équipe cycliste l'annonce sur son site internet ce mercredi.

Albi

A dix jours du départ du Tour de France, l'équipe cycliste Total Direct Energie annonce que son leader Lilian Calmejane prolonge son contrat de deux ans, jusqu'en 2021. Après avoir débuté le cyclisme au Saint-Juéry Olympique, le coureur tarnais a véritablement démarré sa carrière professionnelle avec Direct-Energie (devenue Total Direct Energie) en 2016.

"Je suis sincèrement heureux et enthousiaste à l’idée de poursuivre l’aventure avec mon équipe de toujours, que je considère aujourd’hui comme ma deuxième famille, avec un sponsor passionné qui s’engage dans la durée auprès de nous" déclare Lilian Calmejane sur le site internet de l'équipe. "L’objectif, pour les prochaines saisons, sera de continuer à progresser, et de briller avec l’équipe sur les compétitions majeures du calendrier, notamment le Tour de France ou encore sur le Giro, qui est une priorité pour ma carrière."

Avec le maillot de la formation vendéenne, Lilian Calmejane a déjà gagné deux étapes sur les grands Tours : sur le Tour d'Espagne en 2016, et sur le Tour de France en 2017. L'an dernier, l'Albigeois de 26 ans avait raté le coche entre Millau et Carcassonne. Cet été, il devrait encore viser une victoire d'étape, en baroudeur... pourquoi pas entre Saint-Flour et Albi.