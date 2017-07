Lilian Calmejane remporte le Critérium d'après Tour de France de Dijon

Rendez-vous incontournable d'après Tour de France, le Critérium de Dijon avait lieu ce jeudi 27 juillet 2017 au soir aux Allées du Parc. Et c'est Lilian Calmejane, 22 ans, révélation française de la dernière Grande Boucle qui l'emporte.

Originaire du Tarn, Lilian Calmejane, porte les couleurs de l'équipe Direct Energie, il a placé une attaque déterminante dans le tout dernier tour. On l'avait vu briller sur la Grande Boucle où il a remporté la 8e étape entre Dôle et la Station des Rousses dans le Jura. A ses côtés, une vingtaine de coureurs professionnels étaient présents pour ce Critérium d'après Tour de France organisé par le SCO Dijon. Parmi les têtes d'affiche: Thibaut Pinot (FDJ), Yoann Offredo (Wanty Groupe Gobert) ou encore le régional de l'étape et ancien du SCO Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro). Ils s'affrontaient sur un parcours de 2,2 kilomètres et avaient 40 tours à réaliser.

Le vainqueur du Critérium: Lilian Calmejane (deuxième en partant de la droite en jaune et noir) © Radio France - Thomas Nougaillon

Après le Tour de France, il restait des jambes à Lilian Calemejane: "les jambes tournent encore bien, j'ai fini le Tour avec encore de la fraîcheur, j'étais encore dans les échappées en dernière semaine, ici à Dijon, il y avait un circuit rapide c'était une course plaisante, ça a roulé vite toute la course et on a pris beaucoup de plaisir!"

Lilian Calmejane aux côtés de Hugo Lapostolle, jeune cycliste du SCO Dijon originaire de Sennecey-les-Dijon - CL

Thibaut Pinot (au milieu) sort d'une saison compliquée: 4e du dernier Giro, il a abandonné lors de la 17e étape du Tour de France 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Lilian Calemejane succède au palmarès à Sylvain Chavanel, vainqueur du Critérium de Dijon en 2016. Il termine devant Rudy Barbier 2e (AG2R la Mondiale) et Pierre-Luc Périchon 3e (Fortuneo-Oscaro). Yoann Offredo (Wanty Groupe Gobert) lui est 4e, Pierre Barbier (BMC Development) termine 5e.

Au micro, pour commenter ce Critérium, l'inoxydable et inimitable Christian Mangeas, 41 Tour de France au compteur! © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est Daniel Mangeas, le célèbre commentateur au 41 Tour de France qui commentait encore une fois cette année le Critérium de Dijon.