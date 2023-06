"Lille-Hardelot, c'est le vélo tranquille, le vélo pour tous" dit l'organisateur de la randonnée cycliste

C'est un passage de relais qui n'était pas prévu. Xavier Lesage a succédé à Philippe Crépel, à la tête de l'association "les amis de Lille-Hardelot". Le gastro-entérologue, ami de Philippe Crépel, était déjà investi dans la randonnée nordiste depuis plusieurs années. Il est maintenant en première ligne aux côtés d'e grands nom du cyclisme dans la région (Cédric Vasseur, Marion Rousse,...). Il était l'invité de France Bleu Nord ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

France Bleu Nord : La course Lille-Hardelot est sous titrée : "le vélo comme on aime", ça veut dire quoi ?

Xavier Lesage : C'est le vélo qu'aimait Philippe [Crépel]. En fait, c'est le vélo, c'est le vélo tranquille, c'est le vélo amical. Et puis c'est le vélo pour tous. C'est d'abord une grande balade en famille ou avec les copains du peloton. Et puis tout le monde part à la mer le dimanche. C'est l'idée un peu champêtre et qu'on essaie de poursuivre.

loading

France Bleu : C'est une édition en hommage à Philippe Crépel ?

Xavier Lesage : Bien sûr, c'est une édition particulière. Lille-Hardelot existait déjà auparavant et Philippe l'avait remis au goût du jour avec Marc, son fils. C'est une édition un peu spéciale, forcément, puisqu'il y a eu un moment très honnêtement de sidération de tout le monde. Et puis l'engouement. On s'est rendu compte qu'il fallait continuer et que ça allait se faire pour lui et pour et pour tout le monde en fait puisque c'est quand même une belle institution. On a eu des soutiens incroyables de toutes les toutes les villes, bien sûr, les institutionnels, les partenaires, tout le monde a voulu que certains ont un bureau formidable, avec des gens qui ont bien travaillé là depuis trois mois et on sera impeccable pour dimanche.

France Bleu : Est-ce qu'il y avait un risque qu'elle disparaisse cette course avec la mort de Philippe Crépel ?

Xavier Lesage : Bien évidemment, ça nous a effleuré. Bien sûr, il fallait reprendre un gros chantier, mais encore une fois, il y a eu beaucoup d'énergie positive. Toutes les toutes les personnes qu'on a pu croiser se sont même demandé : "qu'est ce qu'on peut faire pour vous aider ?" Tout le monde était franchement soulagé que ça reparte. Et puis nous aussi. On n'imaginait pas ça sans cette belle événement de l'été, quoi, qui annonce l'été.

France Bleu : Qu'est ce qui fait qu'il y ait cette continuité? C'est des histoires d'amitié, c'est des grands noms du vélo dans la région qui sont mobilisés ?

Xavier Lesage : Oui, bien sûr, il y a toujours un comité de soutien. Il y a Jean-Marie Leblanc (ancien directeur du Tour de France) qui est intervenu. y a beaucoup, ancien. Il était de tout cœur avec nous, il nous a encouragé tout au long de cette préparation. Et voilà, on est dans le monde du cyclisme régional et tout le monde a fait en sorte que l'événement puisse se faire de la meilleure des manières pour à nouveau fêter tout ça. On reste positif dans cette affaire.

La randonnée cycliste Lille-Hardelot - Laurent Sanson

France Bleu : Plus de 5000 participants attendus mais ce n'est pas une course professionnelle. La route, elle reste ouverte. Ça veut dire qu'il faut respecter le code de la route ?

Xavier Lesage : Absolument. On met un point d'honneur d'abord à pas l'appeler course, c'est vraiment la randonnée cycliste. Une des premières choses qu'on a souhaité avec le bureau, c'est réduire un peu le peloton, le volume du peloton qui devenait un petit peu difficile à gérer et c'est la raison pour laquelle on sera cette année en gros 5 500 pour assurer à la fois une sécurité plus importante et puis des ravitaillements de qualité. Tout le monde sera servi. Je veux dire que toutes les personnes qui passeront et quelle que soit l'heure à laquelle elles vont passer, vont pouvoir, si elles sont inscrites, avoir avoir un ravitaillement.

France Bleu : Parce que ce n'était pas forcément le cas ? Les années passées avec le monde qu'il y a, on imagine qu'il y avait quelques resquilleurs ?

Xavier Lesage : C'était pas forcément malveillant si vous voulez, mais comme c'était un petit peu ouvert. Cette fois, il y aura quand même un contrôle, un système de contrôle de bracelet pour rentrer dans les zones de ravitaillement. Et puis il y a quelques amis qui ne sont pas inscrits mais qui suivent. Leurs copains prendront leurs propres ravitaillements bien sûr, pour que les choses se passent normalement. Il y aura trois ravitaillements. Comme souvent sur Lille-Hardelot, il y a trois stops où il y aura des ravitaillements individuels qui seront distribués par des bénévoles et puis qui pourront bien sûr permettre de continuer avec un petit peu d'énergie parce qu'il en faut sur Lille-Hardelot. Sur la fin du parcours, je mets un petit peu l'accent sur l'hydratation. J'ai vu qu'il va faire à nouveau très chaud. Comme toujours, j'ai envie de dire sur Lille-Hardelot, un grand soleil, Hydratez-vous et faites attention, bien sû

France Bleu : Il y aura deux grosses difficultés notamment sur la partie Pas-de-Calais ?

France Bleu : Le parcours varie habituellement tous les ans. Et puis c'est un parcours connu qui a déjà été fait en 2019. On connaît la montée de la Calique. C'est une bosse qui est une belle bosse. Et puis après le Haut Pichot, en arrivant un peu sur la fin où ça fait un peu mal aux jambes puisqu'on a déjà 100, 140 kilomètres dans les jambes. Donc il faut le dompter. Ce Haut-Pichot, c'est un challenge pour beaucoup.

Carte interactive

Découvrez le parcours de l'édition 2023 de Lille-Hardelot