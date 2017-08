Un couple de Mayennais aux 24 heures du Mans vélo

Lionel et Stéphanie Pelletier, deux Changéens, prennent le départ des 24 heures du Mans vélo, à 15 heures samedi. Ils y participent pour la deuxième fois. L'année dernière, ils étaient dans une équipe de six coureurs. Cette année, ils forment à deux l'équipe Triloves, un couple soudé par le sport.

Dans le salon des Pelletier, à Changé, les coupes remportées en compétition se mêlent aux photos de famille. Lionel a toujours été un grand sportif, cycliste notamment. Stéphanie un peu moins, "une sportive du dimanche", s'amuse-t-elle. Mais ensemble, ils se lancent dans plusieurs sports : course à pied puis vélo et depuis un an, triathlon. "Ça nous a permis de nous rapprocher, parce qu'on a des parcours professionnels qui nous ont un peu séparés, explique Lionel. C'est pour ça qu'on en profite, on prend du plaisir et après on verra où ça va nous emmener." Le couple s'entraîne quasiment tous les jours : natation, course et vélo. Une passion pour le triathlon qui a inspiré le nom de l'équipe pour les 24 heures du Mans : Triloves, un mélange de triathlon et d'amour.

Un challenge chaque année

Stéphanie et Lionel, 39 et 43 ans, ont participé aux 24 heures du Mans l'an dernier, avec quatre amis. Pour cette 9ème édition de la course mancelle, ils ne sont que deux. "On s'est enregistrés dès l'ouverture des inscriptions, se souvient Lionel. On est un peu impulsifs et chaque année on cherche à remplir un challenge." "Ce challenge, c'est une motivation toute l'année pour faire du sport", complète Stéphanie. Cette année, ce sont les 24 heures du Mans vélo, l'an prochain, il pourrait s'agir de l'Embrunman, d'un Ironman ou de la course du Mans mais en solo pour Lionel.

Au Mans, ils sont dans la catégorie mixte et espère monter sur le podium : "Il y a dix équipes inscrites dans notre catégorie, on vise les trois premières places. L'année dernière, le duo gagnant avait parcouru plus de 650 kilomètres, se souvient Lionel. On espère en faire 700 voire 750 au bout des 24 heures. Tout dépendra des concurrents et des conditions de course."

Avec l'excitation, on n'aura vraiment pas envie de dormir, on risque simplement de somnoler à certains moment de notre récupération mais sinon on sera absorber par la course" - Stéphanie Pelletier

Pour atteindre cet objectif, le couple s'entraîne 10 à 12 heures par semaine. "On essaye de faire au moins une activité sportive par jour", explique Lionel. "On fait beaucoup de sorties vélo et on travaille surtout sur l'endurance pour éviter de souffrir le jour venu", précise Stéphanie. Pour la partie de course de nuit, le couple s'entraîne en soirée, "mais le circuit du Mans est très bien éclairé, souligne Lionel. On a d'ailleurs juste une lampe arrière. Il n'y en a pas besoin à l'avant." Et concernant le sommeil ? "Avec l'excitation, on n'aura vraiment pas envie de dormir, on risque simplement de somnoler à certains moment de notre récupération mais sinon on sera absorber par la course", rassure Stéphanie en se rappelant de sa précédente expérience au Mans. Et la veille de la course, ce sera repos.

12 heures de course chacun

Stéphanie et Lionel ont déjà prévu la répartition de la course : ce sera 12 heures chacun, en se relayant toutes les deux heures. "Ce sera plus ou moins ce temps de course, tout dépendra de notre état de forme. Si l'un de nous a besoin de se reposer, l'autre pédalera plus longtemps", explique Lionel. Et pour connaître l'avancée des adversaires, toute la famille sera mobilisée : les enfants du couple seront chargés de suivre sur les ordinateurs de course les distances de chaque équipe et d'indiquer au coureur avec des affichettes les temps séparant les Triloves de leurs concurrents.

Le couple est très lié, notamment par le sport mais ils ne font pas tout ensemble : "On a des niveaux différents donc il faut que chacun puisse trouver du plaisir et on doit garder une liberté de mouvements", explique Stéphanie.

Le départ de la course sera donné à 15 heures samedi et ce, par un autre Mayennais : François Pervis. Le septuple champion du monde et médaillé olympique participera également à la course avec ses cinq coéquipiers du Team S1neo-Okust. Ils prendront place sur la ligne de départ avec les 2166 coureurs inscrits. Et pour suivre le couple changéen samedi, un numéro de dossard : le 202.