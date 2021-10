Loïc Vergnaud, triple médaillé d'argent aux Jeux paralympiques, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire

C'est un champion hors norme qui prend le petit-déjeuner dans les locaux de France Bleu Saint-Étienne Loire ce vendredi matin. Loïc Vergnaud, couronné de succès et de trois breloques en argent aux Jeux paralympique de Tokyo cet été est en studio avec nous entre 07h30 et 08h30. Le Roannais reviendra notamment sur ses exploits au Japon, sa vie de sportif de haut niveau et la perspective des Jeux de Paris 2024.