Loire : sous la pluie, plus de 250 coureurs réalisent l’ascension du col de la République pour la 94e Vélocio

C'est l'une des courses cyclosportives les plus connues de la région. Ce dimanche, sous un déluge de pluie, la 94e édition de la montée Vélocio entre Saint-Etienne (Loire) et le col de la République a attiré plus de 250 coureurs.

Robert, 87 ans, le doyen de la course Vélocio.

Saint-Étienne, France

Cette course est un hommage au coureur stéphanois Paul de Vivie. A l’approche de la ligne d’arrivée, à 1161 mètres d’altitude, ce sont les derniers coups de pédale, la tête encore dans le guidon, la bouche ouverte. Pour Claude, un parisien de 61 ans, c'est sa première participation : "Quand j’étais petit, je voyais cette course, la Vélocio, dans les journaux. Je voulais la faire. Mais mes parents non jamais voulu."

Ce dimanche, lors de la course Vélocio dans la Loire. © Radio France - Victor Vasseur

Sur ces épaules, un dossard jaune et violet, celui que portait Raymond Poulidor : "et les gens m’ont reconnu ! Ils criaient « allez Raymond ! »" Lui, il est plus vieux que Raymond Poulidor. Il s'appelle Robert, il a 87 ans, il est le doyen de la Vélocio : "Je suis déçu car je suis tombé deux fois. Avec tous mes malheurs j’ai mis 1h03, normalement je mets beaucoup moins."

13 km de montée pour atteindre le col de la République

Le col de la République est le premier col à plus de 1000 mètres d’altitude franchi par le Tour de France. C'était en 1903. Daniel a mis 46 minutes pour atteindre le sommet : "C’est un peu mythique. C’est surtout le début qui est fort. On a la route que pour nous, on n’a pas l’habitude. Donc on coupe les virages, comme des champions."

Le record de l'ascension est de 27 minutes. Un record réalisé en 2001 et qui tient toujours.

Trois fois moins de participants

Au moins 250 coureurs ont franchi le col de la République. C'est trois fois moins que ces dernières années selon Paul Barras, l'organisateur et président de l’association Vélocio : 'On est fortement implanté sur Saint-Etienne. Elle est historique aussi cette course. C’est une des premières épreuves de cyclosportive en France en termes de participants." Paul Barras poursuit : "Il y a le Tour de France dans un mois qui passe dans la région, c’est une manière pour nous de lancer l’événement."

Et la plupart des coureurs que nous avons rencontré l'assure, ils seront au bord des routes les 13 et 14 juillet lors du passage du Tour de France dans la Loire en Haute Loire.

