Lorrenzo Manzin, de l'équipe bretonne Vital Concept, remporte le Tour de Bretagne

Région Bretagne, France

Lorrenzo Manzin inscrit son nom au palmarès du Tour de Bretagne ! Le coureur de Vital Concept, l'une des deux équipes professionnelles bretonnes, s'est emparé du maillot de leader grâce à sa deuxième place hier lors de la dernière étape à Saint-Pol-de Léon, dans le Nord Finistère. Le néerlandais Nils Eekhoff s’est imposé au sprint.

Lorrenzo Manzin a tourné autour d'une victoire d'étape. Deux fois deuxième, deux fois quatrième ! Et finalement il s'offre le Tour de Bretagne... "Je suis très, très content de cette victoire. Même si c'est une classe 2, il y avait du niveau, on s'est battu tous les jours. Je tiens vraiment à remercier mes équipiers, ils ont fait du sacré boulot".

Ce n'était pas gagné pour Lorrenzo Manzin qui a perdu un co-équipier, Jérémy Lecroq, contraint à l'abandon dès la première étape. L'italien Alberto Dainese, de Seg racing academy, survolait les arrivées au sprint. Le directeur sportif de Vital Concept, Ivonnick Bolgiani, a dû revoir ses plans au fil de la semaine : "On était venu pour gagner une victoire d'étape avant toute chose, et on avait dit, on verra pour le général. On s'est pris au jeu au fur et à mesure des jours de course. On s'est retrouvé avec un seul coureur dans le jeu pour le général, donc on n'avait plus trop le choix non plus !"

Et cette victoire sur le Tour de Bretagne va faire du bien au moral des Men in Glaz, surnom des coureurs de Vital Concept, un mois et demi après une grosse déception : la non-sélection de l'équipe pour le prochain Tour de France.