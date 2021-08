Louis Coqueret entame le Tour de l’Avenir sur ses terres ardennaises

Licencié à l’UVC Charleville-Mézières, le jeune cycliste ardennais Louis Coqueret a intégré une équipe professionnelle continentale UCI luxembourgeoise pour cette saison 2021, la Leopard Pro Cycling. Sur le Tour de l’Avenir, qui réunit 29 équipes nationales et régionales, il porte le maillot de la team Hauts-de-France/Grand-Est.

Arrivé 84ème du contre-la-montre ce vendredi, lors du prologue à Charleville-Mézières, le jeune homme de 20 ans compte bien se montrer sur des routes qu’il connaît particulièrement bien. La première étape de 161 km, ce samedi 14 août, part en effet de Charleville-Mézières à 12h30, sillonne les routes des crêtes préardennaises, passe par Signy-l’Abbaye et file jusqu’à Soissons.

Je connais la moindre route et ça part de Charleville, j'aurai à coeur de me montrer devant – Louis Coqueret

Première saison pro

Pour sa première saison professionnelle, Louis Coqueret a pu disputer des courses internationales aux côtés d’équipes du World Tour et côtoyer des coureurs de l’envergure d’un Julian Alaphilippe, avec pour rôle de soutenir le leader de l’équipe.

_"Il y a deux ans, en junior, c'était des courses à étapes de deux ou trois jours avec des étapes de maximum 120 kilomètres. Maintenant ça peut aller à 220 kilomètres sur 5 jours, et le niveau est beaucoup plus élevé". _Louis le confesse : physiquement, c’est intense. Et c’est ce qui peut expliquer sa décevante 25ème place du contre-la-montre aux championnats de France Espoirs le 28 juillet, alors qu’il avait fini sixième en 2020.

Sur le Tour de l’Avenir, Louis Coqueret compte essayer de se glisser dans des échappées et tenter d’aller chercher des victoires d’étape. Et Louis Coqueret viendra de nouveau dans les Ardennes pour clôturer sa première saison professionnelle, lors du Circuit des Ardennes du 7 au 10 octobre, là encore avec plein d’envie.