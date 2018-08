Les indiscrétions d'Amory Sport Organisation dans un tweet le 23 août 2018 redonnent confiance à la ville de Luxeuil-les-Bains.

Dans ce tweet, la société d'organisation du Tour de France donnait juste une indication sur une arrivée d'étape du Tour 2019. Mais France Bleu Besançon avait réussi à identifier cette photo mystère et était parvenue à démonter que l'arrivée d'étape était en fait la Planche des Belles Filles.

La candidature de la ville de Luxeuil-les-Bains porte sur un départ d'étape. La cité thermale préfère être ville départ plutôt que ville arrivée. D'abord pour une question de coût. Etre ville arrivée, c'est un chèque de 144000 euros, alors qu'être ville de départ c'est un chèque moins important mais tout de même de 84000 Euros. Maintenant qu'on sait que le Tour va arriver à la Planche des Belles Filles, plusieurs scénarios sont possibles pour l'étape du lendemain. Certes il y a aussi la ville de Belfort qui a fait acte de candidature, mais l'étape du lendemain pourrait tout aussi bien partir d'une autre ville de Franche-comté ou de l'Alsace voisine. Mais Luxeuil-les-Bains est aussi un scénario probable et crédible.

Le maire de Luxeuil-les-Bains Frédéric Burghard explique que la candidature de sa ville répond à toutes les exigences imposées par ASO, notament en ce qui concerne la capacité hôteliere.

Sur le plan technique, outre la capacité hôtelière le cahier des charges d'une ville étape c'est aussi de pouvoir accueillir les 2.400 véhicules du Tour, avoir des infrastructures en bâtiments publics et disposer d'un axe principal qui corresponde aux critères en largeur et longueur. Là encore Luxeuil-les-Bains remplit toutes ces conditions.

On a liste ce cahier des charges, et on se rend compte ça nous est totalement accessible" Frédéric Burghard, le maire de Luxeuil-les-Bains.