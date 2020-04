Malgré le "flou" le Tour de Savoie Mont Blanc maintient ses dates et dévoile son parcours

Malgré le confinement et la pandémie de coronavirus qui touche actuellement la France, le tour cycliste Savoie Mont Blanc est pour l'instant maintenu au mois de juin. Son parcours vient même d'être dévoilé. Au programme, un départ d'Annemasse et une arrivée à Magland.

Alors que les compétitions sportives de cet été sont annulées les unes après les autres, le tour cycliste Savoie Mont Blanc maintient pour l'instant ses dates initiales. Cette 22ème édition partirait le 11 juin et se terminerait le 14 juin.

Maintenu pour le moment en juin mais...

Le Tour Savoie Mont Blanc est pour l'instant maintenu car l'Union Cycliste Internationale a suspendu toutes les courses jusqu'au 1er juin mais ne s'est pas prononcé pour la suite. Les organisateurs de la compétition préparent donc "l'épreuve comme si elle était en juin. On ne travaille pas encore sur un report", explique Pierre-Maurice Courtade, son président et propriétaire. Il avoue cependant "rester vigilant, la priorité est la situation sanitaire de notre pays. C'est le flou mais on va se référer aux directives de l'UCI et de notre gouvernement. Par contre ce qui est clair c'est que _la décision qui sera prise pour le Tour de France sera celle qui va guider tout le reste de la saison cycliste_."

Epreuve de reprise de la saison ?

Le calendrier est donc encore flou mais du côté des organisateurs du Tour de Savoie Mont Blanc on veut rester confiant et même voir grand. "_S'il est bien maintenu en juin, il peut prétendre à devenir une épreuve de reprise et attirer les plus grands noms du cyclisme mondial_." Mais pour cela, il faudrait que tous les coureurs puissent venir, ce qui n'est pas forcément gagné avec la fermeture des frontières. "Comment des coureurs qui sont en Colombie, Espagne, Italie, vont-ils faire pour venir ? Quelles procédures ? On n'a pas encore la réponse mais on y travaille" confie le président.

Alors qu'un éventuel huis clos a été évoqué pour le Tour de France par la ministre des Sports, Pierre-Maurice Courtade prévient : il est hors de question qu'il en soit ainsi pour le Tour de Savoie, même s'il a bien lieu en juin. "S'il faut faire des adaptations on les fera mais on préfère un report plutôt qu'un huis clos".

Un départ d'Annemasse pour cette édition 2020

Malgré le contexte particulier et toutes les interrogations qui entourent la course, son parcours vient d'être dévoilé. Au programme, 4 jours de compétition et 5 étapes qui conduiront les coureurs en Savoie et Haute-Savoie.

1ère étape, 11 juin : Annemasse - Praz-sur-Arly (139 km)

2ème étape, 12 juin : Aix-les-Bains - Notre-Dame-du-Pré (143 km)

3ème étape, 13 juin (matin) : Moutiers - Valfréjus (97 km)

4ème étape, 13 juin (après-midi) : Saint-Michel-de-Maurienne - Valmeinier (38 km)

5ème étape, 14 juin : Magland - Magland, 120 km

Un nouveau propriétaire mais "un même ADN"

Cette édition 2020 marque en tout cas un tournant dans l'histoire de la compétition car ce Tour de Savoie Mont Blanc vient de changer de propriétaire. Patrice Pion laissant la main, il appartient désormais à P.M.C Consultant, dirigé donc par Pierre-Maurice Courtade. Mais le président l'affirme "on voulait absolument garder l'ADN de montagne, historique du tour. Cette année encore, les coureurs vont traverser des cols mythiques tel que celui de la Madeleine. L'édition 2020 sera bien sur favorable aux grands grimpeurs".

Un même ADN donc mais un objectif ultime affiché pour les prochaines années : "apporter une touche de professionnalisme et faire venir la télévision".