Malgré un départ de Nîmes, le Tour d'Espagne évitera Perpignan

Déception pour le Pays Catalan : alors que pour la première fois le Tour d'Espagne part de France et longe la Méditerranée, le peloton s'arrêtera dans l'Aude, mais évitera les Pyrénées-Orientales...

Encore une occasion ratée pour les Pyrénées-Orientales ! Le Tour d'Espagne cycliste ne fera pas étape à Perpignan, ni en Roussillon.

Le grand départ sera donné de Nîmes le 19 août, avec un contre-la-montre dans les rues de la ville. Le lendemain, selon la presse catalane et andorrane, les coureurs devraient arriver à Gruissan, en longeant la Méditerranée via les départements du Gard, de l'Hérault, et de l'Aude.

Le 21 août, alors que les Catalans auraient pu espérer une escale à Perpignan, les coureurs fileront directement en Andorre. Reste à savoir par quelle route. Peut-être un passage par le Fenouillèdes ou la Cerdagne avant d'entrer en Principauté.

D'Andorre, direction ensuite Tarragone pour la suite de la course.

Nouvelle déception pour le Pays Catalan

Après l'annulation partielle de La Méditerranéenne, dont une étape devait partir de Port-Vendres, c'est une nouvelle déception pour les fans de vélo des Pyrénées-Orientales. Même si l'impact médiatique de la Vuelta est bien moindre que le Tour de France, l'occasion était belle de promouvoir les paysages du département sur les écrans télé du monde entier. Il n'en sera rien.

Aucune commune des Pyrénées-Orientales ne semble avoir été clairement candidate pour recevoir la course.

Le parcours de la Vuelta 2017 sera dévoilé officiellement le 12 janvier prochain à Madrid.

Les premières étapes probables de la Vuelta 2017 :