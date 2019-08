Manche : le cycliste manchois Benoît Cosnefroy remporte la Polynormande

Saint-Martin-de-Landelles, France

En remportant ce dimanche la 40e édition de la Polynormande à Saint-Martin-de-Landelles le manchois Benoît Cosnefroy signe là sa troisième victoire cette année en Coupe de France, après Paris-Camembert en avril et le Grand Prix de Plumelec, début juin en Bretagne.

La Polynormande © Radio France - Katia Lautrou

Franck Cosnefroy le papa de Benoît avec sa cloche et son drapeau pour encourager son fils © Radio France - Katia Lautrou

Le départ de la Polynormande a été donné d'Avranches ce dimanche après-midi. Au programme : 11 boucles autour de Saint-Martin-de-Landelles soit 168 km. 104 coureurs au départ : des amateurs et des pros avec 11 coureurs du dernier Tour de France dont le sprinteur français Nacer Bouhani (Cofidis-champion de France 20112) tout comme Olivier Le Gac, Anthony Turgis ou Pierre Luc Perichon, vainqueur de la dernière édition de la Polynormande.

Le public se masse autour de Saint-Martin-de-Landelles © Radio France - Katia Lautrou

Il y a eu des abondons et une chute celle d'un des favoris : Arthur Vichot (Vital Concept-B&B Hotels-champion de France sur route en 2013).

Résultats des manchois : Anthony Delaplace fait 8e, Pierre Gouault 22e , Amaël Moinard fait 64e

La Polynormande c'est sur les terres du manchois Daniel Mangeas, ex speaker du Tour de France et natif de Saint martin de Landelles qui a créée la course