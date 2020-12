Marc Madiot, le patron mayennais de l'équipe cycliste Groupama-FDJ : "une bonne saison malgré tout"

Le Mayennais Marc Madiot dresse un bilan plutôt satisfaisant pour son équipe en 2020, une saison marquée par l'annulation de plusieurs courses à cause de l'épidémie de Covid-19 et par un nouvel échec sur le Tour de France.

"Si on omet le Tour, pour les raisons qu’on connaît, avec cette chute dès le premier jour, le reste a été plutôt bon, voire même très bon", Marc Madiot évoque ici Thibaut Pinot qui, malheureusement, n'a pas pu défendre ses chances sur la Grande Boucle en septembre dernier. Le leader de la Groupama-FDJ avait dû, pour la deuxième fois d'affilée, abandonner.

Malgré cet échec, le manager mayennais de l'équipe cycliste dresse un bilan plutôt satisfaisant de l'année 2020. Au cours d'une saison hachée en raison de la crise sanitaire, sa formation a remporté 21 victoires au total. "Si on omet le Tour, le reste a été bon. On est largement dans les clous" assure Marc Madiot qui tresse des lauriers à l'un de ses coureurs, "le fait qu’Arnaud Démare, par exemple, soit le coureur qui ait gagné le plus de courses sur la saison, c’est une première pour nous. Qu’un coureur de l’équipe soit le meilleur scoreur de l’année, c’est un fait à rappeler et à souligner".

Le Renazéen revient également sur cette année très particulière à cause de la crise de la Covid-19se félicitant de faire partie d'une structure professionnelle qui a su s'adapter en temps réel : "en réalité, c’est aussi dans ces moments-là où l’on s’aperçoit que lorsqu’une équipe a une qualité d’organisation et de structure au top, tout se gère mieux. La saison s’est arrêtée mais la maison Groupama-FDJ a continué de tourner".