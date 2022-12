Marc Madiot, manager de la Groupama-FDJ : "mon équipe donne envie, on doit susciter l'intérêt"

L'équipe Groupama-FDJ créée en 1997 par le Mayennais Marc Madiot (champion de France et double vainqueur de Paris-Roubaix) va entamer sa 27e saison au sein des pelotons professionnels. Pour la saison 2023 qui débutera en janvier en Australie, c'est un groupe de 28 coureurs qui a été constitué, avec une ossature qui ne change pas. Le sprinteur Arnaud Démare, les grimpeurs David Gaudu et Thibaut Pinot, le spécialiste des chronos Stefan Küng et le solide coureur breton Valentin Madouas serviront de colonne vertébrale à l'équipe qui a présenté son tout nouveau maillot il y a quelques jours.

La formation tricolore pourra s'appuyer sur de solides équipiers comme l'Antibois Rudy Molard, le Béarnais Matthieu Ladagnous, sans oublier le rouleur mayennais Clément Davy. Et puis, l'équipe Groupama-FDJ a choisi de faire confiance à de nouveaux jeunes très prometteurs. Tous issus de La Conti, l'équipe réserve de Groupama-FDJ qui évolue au troisième échelon mondial. Ils sont ainsi sept coureurs à "passer" à l'étage supérieur parmi lesquels les pépites Romain Grégoire et Lenny Martinez, 19 ans chacun.

La Groupama-FDJ a terminé la saison 2022 au 7e rang mondial et meilleure équipe française. Mais il reste une marche à franchir pour jouer dans la même cours que les toutes meilleures équipes du monde (Jumbo-Visma, Team Emirates, Ineos...). Le manager Marc Madiot en a bien conscience : "le cap est difficile à passer, il y a une différence de moyens. On est à 50% de ce que ces équipes ont comme budget. De temps en temps, on peut aller les chatouiller. Mais c'est plus difficile d'être régulièrement en opposition avec ces formations. Toutefois, c'est le début de quelque chose. On a de quoi donner envie à des partenaires de venir avec nous, à nos partenaires de continuer. Mon équipe donne envie. On doit donner envie, on doit susciter l'intérêt. Cela nous permet d'atteindre des objectifs que l'on imaginait pas il n'y a pas si longtemps."

Gaudu sur le Tour, Pinot sur le Giro

Après vingt succès en 2022, l'équipe Groupama-FDJ espère fait encore mieux 2023. Avec pourquoi pas un podium sur le Tour de France. David Gaudu en rêve : "le Tour de France sera mon objectif numéro un. On ne peut pas se cacher. Après avoir pris la 4e place en 2022, j'ai envie de faire encore mieux et de monter sur le podium. Au moins sur la troisième marche. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Sur le papier, c'est un Tour de France qui me convient. Il y a moins de kilomètres contre-la-montre. Il faudra être encore plus fort en montage. Et j'ai hâte de voir si je vais pouvoir relever le défi.''

La Grande Boucle pour David Gaudu et le Tour d'Italie pour Thibaut Pinot. Le grimpeur de 32 ans va retrouver le Giro cinq ans après son abandon la veille de l'arrivée : "je me sens très motivé pour cette nouvelle saison. Je vais en effet retourner sur le Giro. En Italie, l'objectif sera de gagner des étapes face aux meilleurs, retrouver du plaisir de me battre ave les meilleurs en montagne. J'espère arriver à 100% au Giro pour faire de bons résultats."

Aucun recrutement extérieur à l'intersaison, c'est très rare. Le manager Marc Madiot veut faire confiance à ses jeunes pousses et faire en sorte qu'elles grandissent aux côtés des plus expérimentés : "je veux que les jeunes se nourrissent des anciens et que les anciens se nourrissent des jeunes. C'est une phrase un peu facile, mais cela veut dire beaucoup de choses. Je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit. Si on a l'état d'esprit qui convient à la situation, on sera efficace et performant tous ensemble, c'est sûr."

Toute l'équipe Groupama-FDJ est actuellement en stage au sud de l'Espagne. Elle débutera sa saison en Australie puis participera au Grand Prix cycliste La Marseillaise fin janvier et à l'Étoile de Bessèges début février.