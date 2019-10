Marc Sarreau, un Berrichon remporte Paris / Bourges

Bourges, France

Marc Sarreau ( FDJ) s'est imposé au sprint ce jeudi à Bourges. Le coureur de Venesmes l'emporte devant Tom Van Asbroeck et Amaury Capiot. Il y a deux ans, Marc Sarreau avait été coiffé sur le fil par Rudy Barbier. Cette année, son équipe et son leader Arnaud Démare ont roulé pour lui...

Le podium 2019 de Paris/Bourges : Marc Sarreau entouré de Tom Van Asbroeck et Amaury Capiot. © Radio France - Michel Benoit

Marc Sarreau, c'est l'homme en forme du peloton après sa victoire au tour de Vendée le weekend dernier qui lui a permis de remporter la coupe de France : " C'est vrai que depuis le Tour d'Espagne, j'ai de bonnes sensations. J'ai manqué de chance au grand prix d'Isbergues, mais aujourd'hui, dans ma région, je voulais m'imposer et toute l'équipe a joué le jeu. Arnaud Démare, le premier, et je l'en remercie. Je lui renverrai l'ascenseur. J'avais déjà fait des podiums ici, mais ce n'était pas suffisant, d'autant que c'est la seule course pro dans le coin. Je suis vraiment content parce que j'avais la pression au départ, mais c'est bien, ça m'a souri. " Dimanche, Marc Sarreau disputera la dernière course de la saison Paris Tours.