Matinale spéciale : Bernard Hinault est l'invité de France Bleu Breizh Izel ce mardi 5 avril de 7h00 à 9h00

On prend le p'tit déj avec Bernard Hinault ce mardi de 7h à 9h en direct sur France Bleu Breizh Izel et sur France 3 Bretagne

Champion du monde, multiple vainqueur du Tour de France, du Tour d'Espagne, du Tour d'Italie et de très nombreuses courses, le Breton évoquera… entre autres… avec nous la saison cycliste 2022 et le Tour de Bretagne cycliste à la fin du mois d'avril.

Dans son actu :

Tour de Bretagne cycliste du lundi 25 avril au dimanche 1er mai

Sortie du Tome 2 de sa BD HINAULT, SUR LE TOIT DU MONDE

Réédition de son livre illustré, HINAULT, LE MYTHE ILLUSTRÉ

Début de la saison cycliste 2022

Avec Bernard Hinault, sûrement le coureur breton le plus connu, qui a marqué l'histoire du cyclisme : Champion du monde sur route en 1980, Champion de France sur route en 1978, Champion de France de poursuite en 1975 et 1976, vainqueurs de 10 grands tours (5 Tours de France 1978, 1979, 1981, 1982 et 1985, 3 Tours d'Italie 1980, 1982 et 1985 et 2 Tours d'Espagne en 1978 et 1983) et de nombreuses autres courses comme la Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, Paris-Roubaix ou encore la Flèche wallonne ou le Dauphiné libéré.

Après sa carrière de cycliste en 1986, il est devenu éleveur à Calorguen près de Dinan dans les Côtes d'Armor et est depuis 2016 à la retraite avec son épouse Martine. Il souhaitait avoir du temps pour se consacrer à sa famille, à ses petits-enfants.

Ses rencontres un peu folles, insolites...

Deux ouvrages à gagner dans le jeu de 8h40 :