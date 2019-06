Matthieu Ladagnous de retour sur le Tour de France : "Si je fais un bon Dauphiné ça devrait le faire"

Matthieu Ladagnous devrait à nouveau emprunter les routes du Tour de France dès le 6 juillet prochain lors du grand départ à Bruxelles. C'est à son équipe la Groupama-FDJ de confirmer les coureurs qui prendront part à la Grande Boucle dans les jours prochains, mais le Nayais ne s'en cache pas et confie sur France Bleu Béarn son envie d'y être. Alors Matthieu Ladagnous monte en puissance dans sa préparation avec le Critérium du Dauphiné. La course est partie sur un rythme élevé et ce n'est pas pour lui déplaire.

France Bleu Béarn : On dit souvent que le Critérium du Dauphiné c'est la répétition générale avant le Tour, comment vous sentez vous ?

Matthieu Ladagnous : Ça va bien ! L'idée pour moi et pour l'équipe c'est de bien se préparer pour le mois de juillet. Les sensations sont bonnes, on sort d'un gros stage dans les Alpes et dans les Vosges, derrière une semaine plus cool et maintenant le Dauphiné pour finir cette préparation. Ça a roulé très vite sur les deux premières étapes, mais physiquement ça va, je suis content de ma condition actuelle.

Et donc ce mois de juillet alors, ce sera sur le Tour de France ?

On verra, je l'espère ! Si je fais un bon Dauphiné ça devrait le faire, normalement l'équipe me fait confiance donc on verra bien, mais c'est pour ça que j'espère bien me préparer sur ce Critérium... Si on a des étapes comme les deux premières, tous les jours, on devrait pas arriver mal en juillet !

En plus il y aura quelques jours autour de Pau dont le contre-la-montre donc c'est pas trop mal !

— Matthieu Ladagnous

Deux ans sans Tour de France, ça commençait à faire long pour vous ?

C'était un choix de ma part de faire les deux dernières années sur le Giro avec Thibaut Pinot, je ne l'avais jamais fait et j'ai été très content de ça. Bon, revenir sur le Tour c'est vrai que j'ai hâte... En plus il y aura quelques jours autour de Pau dont le contre-la-montre donc c'est pas trop mal ! Quand on habite dans le Sud-Ouest il n'y a pas trop d'autres courses, donc c'est bien le Tour pour la famille, les amis, le fan-club et tous les gens d'ici.

D'ici le 6 juillet donc, quel est le programme ?

Finir le Dauphiné déjà, puis un peu de repos. Ensuite les championnats de France sur route à la fin du mois, et encore un peu de repos avant le début du Tour.