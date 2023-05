Mercan'Tour Classic : Richard Carapaz, champion olympique en titre, le plus fort à Valberg

Pour s'imposer, il a fallu braver les pentes de La Colmiane, de la Couillole et de Valberg, mais aussi les éléments. Les coureurs de n'ont pas été épargnés par la météo sur les routes azuréennes. La grêle et la pluie se sont abattues rendant les descentes dangereuses et les montées encore plus douloureuses.

ⓘ Publicité

Et à ce petit jeu là, c'est le champion olympique en titre, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) qui s'est imposé. L'équatorien a lancé son attaque décisive à un peu moins de 7 kilomètres de l'arrivée. Plus personne ne l'a revu avant l'arrivée. Il s'impose au sommet à Valberg avec 12 secondes d'avance sur le deuxième, l'autrichien Felix Gall (AG2R-Citroën).

Le premier français à passer la ligne d'arrivée est un jeune espoir, Lenny Martinez (Groupama-FDJ). Le coureur de 19 ans, né à Cannes, termine 4ème à 38 secondes du vainqueur.