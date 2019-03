Milan-San Remo : Julian Alaphilippe magistral

Le cycliste montluçonnais n'en finit plus d'impressionner. Il remporte ce samedi la 110e édition de la classicissima Milan-San-Remo. Il inscrit donc son nom au palmarès de cette course mythique, remportée pour la dernière fois côté français par Arnaud Demare (2016).

A 26 ans, Julian Alaphilippe est un grand nom du cyclisme. Il l'a encore prouvé ce samedi. Le cycliste montluçonnais remporte son premier Monument en s'imposant au sprint au bout de 291 kilomètres.

Parti à 220 mètres de l'arrivée, il a été fort en résistant au belge de l'équipe AG2R Oliver Naesen, mais aussi au polonais Michal Kwiatkowski (vainqueur en 2017) et surtout Peter Sagan. Une revanche pour celui qui, en 2017, s'était incliné sur la Via Roma, derrière Kwiatkowski et Sagan.

😍🇫🇷 UN MONUMENT POUR JULIAN ALAPHILIPPE !



Le coureur français remporte le Milan - San Remo 🗻👏#lequipeVELOpic.twitter.com/7Gunapdu0P — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 23, 2019

Son premier Monument

"C'est difficile de réagir tout de suite" a déclaré le coureur de l'équipe Quick Step avant les podiums. Il a tenu a remercier son équipe, qui a notamment dicté l'allule lors de la dernière grande montée, le Poggio.

"Voir les larmes de mes coéquipiers à l'arrivée, une émotion que je n'oublierais jamais" - Julian Alaphilippe

"J'ai fait un gros effort au sommet du Poggio" explique le montluçonnais avant d'ajouter "ne pas réaliser" qu'il vient de remporter son premier Monument. Lui qui était arrivé sur la course avec le statut de favori. "C'est jamais évident d'être ultra-favori, surtout dans un monument. J'ai répondu de la meilleure des manières. C'est la récompense de tout ce que j'ai mis en place pour arriver à remporter cette course" analyse le coureur de l'équipe belge.

C'est la première victoire française depuis Arnaud Démare en 2016. Il s'agit surtout de sa septième victoire depuis le début de la saison, après les Strade Bianche, et deux étapes de Tirreno-Adriatico.

La suite pour Julian Alaphilippe ? Il a mentionné sa participation au Tour du Pays Basque (8-13 avril) afin de se préparer aux classiques ardennaises.