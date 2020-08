Milan-San Remo : tenant du titre, le cycliste berrichon Julian Alaphilippe court "sans stress particulier"

C'est un énorme morceau auquel s'attaque Julian Alaphilippe ce samedi 8 août. Le cycliste berrichon participe à Milan-San Remo, une course longue de 299 kilomètres avec plusieurs côtes à grimper. Alaphilippe en est le tenant du titre, mais la concurrence sera rude, une fois de plus. Le natif de Saint-Amand-Montrond ne veut pas se mettre de pression. "C'est une approche différente, je ne suis pas dans le même état d'esprit ni dans la même condition physique que l'an dernier", explique Alaphilippe. "Je suis ici sans stress et avec l'envie de bien faire. Je vais voir comment je me sens et comment je peux être important pour l'équipe", ajoute-t-il.

Une montée en puissance physique

Le cycliste berrichon veut se mettre au service de l'équipe et de son sprinteur, Sam Bennett. "On aura une équipe très forte, on aura à cœur de peser sur la course et de prendre nos responsabilités. On va essayer que tout se passe bien pour nous, en nous adaptant aux différents scénarios de course", précise Julian Alaphilippe.

L'objectif est de continuer à monter en puissance pour la suite de la saison, et notamment à trois semaines du départ du Tour de France. "Je me sens plutôt bien, ma forme va crescendo. C'est dans la logique des choses par rapport à ma préparation physique. Je ne voulais pas arriver trop en forme pour mes premières courses", souligne Alaphilippe.

Il faut aussi oublier aussi la journée de malchance, samedi 1er août, lors des Strade Bianche. En Italie, Julian Alaphilippe a subi six crevaisons et a été contraint de changer trois fois de vélo. Il a fini 24e à plus de 15 minutes du vainqueur. "Malgré la malchance aux Strade Bianche, j'ai vu que j'avais plutôt de bonnes sensations", conclut Alaphilippe, qui veut retirer du positif de cette journée calvaire.