Mon Tour 64 - Une bande dessinée vous emmène dans la roue de Raymond Poulidor sur ce Tour de France mythique

Il avait bien sûr donné son accord et devait d'ailleurs co-signer cette bande dessinée. Mais il s'en est allé en novembre dernier. Raymond Poulidor est encore à l'honneur dans les bonnes librairies cette semaine. La BD "Mon Tour 64, dans la roue de Raymond" vient de sortir chez Mareuil Editions. Malgré le décès de Poupou, les deux auteurs Jeff Legrand et Christophe Girard, ont absolument voulu aller au bout de l'aventure. Il faut dire que l'histoire est belle.

Un portrait de Raymond et de la France de 1964

Cette bande dessinée, c'est d'abord celle de la France de l'époque. "Comme dans le Tome 1 sur sa jeunesse, on voulait faire un portrait de la France à travers celui de Raymond. Il aimé car il représente tout le monde. Il est vraiment le "français moyen" si je peux me permettre de parler ainsi. Il fallait parler de cette France qui était autour de lui et qui se projetait dans ce personnage extraordinaire" explique Christophe Girard. Avec aussi des personnages historiques comme Charles de Gaulle ou la chanteuse Barbara.

C'est deux rock stars Anquetil et Poulidor ! C'est les Beatles et les Stones.

Une France divisée, surtout quand vient l'été et le duel brûlant sur les routes du Tour entre les deux plus grands cyclistes français du moment, Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. "C'est deux rock stars Anquetil et Poulidor ! C'est les Beatles et les Stones. A l'époque, les gens font le pied de grue devant les hôtels pour apercevoir leur champion. La France est divisée comme rarement elle l'a été pour deux sportifs avec le coq sur le cœur" rappelle Jeff Legrand.

Deux planches de la BD "Mon Tour 64" qui racontent bien l'engouement des français pour ce duel magnifique entre Poulidor et Anquetil - Edition Mareuil

Un duel magnifique sur ce Tour 64 avec en point d'orgue la mythique montée du Puy de Dôme. Et ce passage, épaule contre épaule. Un duel et une intensité dramatique que les auteurs ont sur faire monter crescendo. Sans oublier toutes les petites histoires qui expliquent le nouvel échec de Poupou sur la grande boucle. De sa chute dans la 1ère étape à la maladresse de son mécanicien dans un contre la montre, en passant par son oubli qu'il fallait faire un tour de piste complet avant de lever les bras au stade de Monaco. Rien ne manque.

Au début, Raymond ne voulait pas revenir sur cette histoire

"C'est d'abord un hommage de tous les souvenirs que j'ai avec Raymond" dit Christophe Girard. "J'y tenais vraiment à cette histoire. C'était même mon idée première quand on s'est rencontré avec Raymond. Je l'ai tanné en lui disant "il faut qu'on parle du Puy-de-Dôme". Au début il disait "mais non, ça nous intéresse pas. Tout le monde le sait" et il a finalement accepté" explique l'auteur. Et c'est tant mieux. Le résultat est là. Une très belle BD en noir et blanc de près de 130 pages. Un ouvrage que Raymond, à n'en pas douter, aurait adoré dédicacer.