Mondiaux Cyclisme : Julian Alaphilippe remet son titre en jeu

Sacré champion du monde l'an dernier à Imola en Italie, Julian Alaphilippe remet son titre en jeu ce dimanche à Louvain en Belgique. Le Bourbonnais revient sur cette année passée avec le maillot arc en ciel sur les épaules, et affiche ses ambitions.

"J'ai fais tout ce que j'ai pu pour faire honneur à ce maillot, et pour le faire briller". Il fait presque nuit ce vendredi soir sur le parking de l'hotel de l'équipe de France à Wavres dans le Brabant wallon. Mais Julian Alaphilippe prend le temps de répondre aux dernières sollicitations de la presse. Apaisé, le jeune papa dit avoir "moins de pression" que l'an dernier à la même époque, "mais une grosse motivation".

"Je suis très heureux d'être aller chercher ce maillot, de l'avoir porté toute l'année". Julian Alaphilippe savoure quelques heures encore ce titre remporté en solitaire sur le circuit automobile à Imola il y a un an. "Mais là, on est ici à Louvain pour un nouveau championnat du monde, une autre course à faire".

Si je dois garder un souvenir, c'est la victoire sur le tour quelques jours après le naissance de mon fils Nino avec le maillot arc en ciel sur le dos... Julian Alaphilippe

Maillot arc en ciel, maillot jaune, Julian Alaphilippe en aura vu de toutes les couleurs depuis un an. Il sait aussi qu'un doublé le ferait entrer encore un plus dans la légende du cyclisme.

En Belgique, le profil du parcours est très différent de celui qui a vu le Bourbonnais triompher à Imola l'an dernier. "Mais un mondial au pays du vélo, ça va être une grande fête" s'impatiente le coureur de la Deceuninck-Quickstep qui sait que toute la Belgique va pousser derrière Wout Van Aert. "C'est le grand favori, c'est sur, quand on regarde ses dernières performances". Mais Julian Alaphilippe a une petite idée derrière la tête. Garder ce maillot. Ce qui serait un exploit colossal.

Bien entouré par ses coéquipiers au sein de l'équipe de France, Julian Alaphilippe pourra compter sur le soutien sans faille de Rémi Cavagna. Le TGV de Clermont sera son premier soutien.

Le départ sera donné à 10h25 depuis Anvers. L'arrivée sera jugée à Louvain aux environs de 17h après 268 km de course.