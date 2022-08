Mondiaux de cyclisme en 2027 : un référé déposé contre la candidature haut-savoyarde

"Ça va coûter cher à tous le monde, ça va coûter en foncier, il va falloir construire des routes, des logements", explique Elisabeth Charmot, secrétaire de l'ACPAT, l'Association de concertation et de Propositions pour l'Aménagement et les Transports, à Thonon-les-Bains. Le 25 juillet dernier, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a voté une délibération actant sa candidature pour accueillir les Mondiaux de cyclisme en 2027. Ce qui implique la construction d'un vélodrome. Un recours en référé a été déposé par neuf collectifs locaux au tribunal administratif de Grenoble. Il sera examiné le 8 septembre.

Selon ces collectifs, la facture serait trop chère pour les contribuables. Et le projet pose aussi problème sur le plan écologique. "Il n'y avait aucune demande d'un tel équipement en Haute-Savoie de la part des clubs locaux. Et que fera-t-on de ce vélodrome, estimé à 100 millions d'euros, après ? Il ne sera pas réutilisé, j'en suis sûre puisque Genève a déjà un vélodrome", dit encore Elisabeth Charmot.

Une "erreur d'appréciation" pour les opposants

En plus de l'aspect financier qui inquiète ces collectifs haut-savoyards, il y aussi l'utilité d'un tel projet pour le département. "On a la possibilité de faire du vélo, du VTT en montagne et en hiver, on va faire du ski. Ce n'est pas dans la mentalité de s'enfermer dans un vélodrome l'hiver", poursuit Elisabeth Charmot.

"Et puis ce qui nous énerve, ce que l'on dit que c'est un projet pour les cyclistes. C'est faux. Ils veulent des accès sécurisés entre leurs domiciles et leurs lieux de travail ou une gare. Le Conseil départemental ferait mieux d'aider les agglomérations pour développer les pistes cyclables", termine-t-elle.

"Il va peut-être falloir arrêter d'organiser des grandes compétitions comme ça" — Elisabeth Charmot, secrétaire de l'ACPAT

De son côté, le Conseil départemental ne fait pas de commentaire et rappelle que le vélodrome de Genève n'a pas pu être inclus dans le projet car il n'est pas homologué par l'Union Cycliste Internationale (UCI) à cause de taille de 160 mètres contre 250 mètres pour les vélodromes homologués.

* Les associations signataires du référé : ACPAT: Association de concertation et de Proposition sur l’Aménagement et les Transports, à Thonon, connue pour sa lutte pour les alternatives au projet d’autoroute du Chablais, AERE à Reignier, AMDC (Association Mobilité Douce Chablais), APPL (Asso. pour la Protection du Plateau de Loëx), AQV (Association Qualité de Vie) , Association Ermitage (à Thonon), DCPH (dans le Chablais), Mouvement Environnemental de la Haute Vallée de l’Arve, Thonon Ecologie.

Une nouvelle formule des Mondiaux de cyclisme dès 2023

Jusque là, chaque discipline avait sa compétition, ses championnats du monde. Des compétitions organisées indépendamment les unes des autres comme par exemple les Mondiaux de VTT du 24 au 28 août aux Gets. Dès 2023 à Glasgow en Ecosse, ce sera terminé. L'UCI souhaite un seul lieu où se dérouleront toutes les épreuves, 13 en même temps. La Haute-Savoie est donc candidate pour 2023.