Mondiaux de cyclisme : la doubienne Juliette Labous finit 65ème, la jurassienne Evita Muzic dernière à la 88ème place

C'est la déception pour les deux Franc-comtoises, Juliette Labous, championne de France espoir et la jurassienne Evita Muzic. Elles ont terminé respectivement 65ème et 88ème à la course en ligne lors des Mondiaux de cyclisme ce samedi en Angleterre.

Franche-Comté, France

Juliette Labous et Evita Muzic auront tout donné mais les deux coureuses franc-comtoises n'ont pas réussi à rattraper la néerlandaise Annemiek Van Vleuten sacrée championne du monde aux Mondiaux de cyclisme ce samedi, à Harrogate en Angleterre. Sur un parcours de 150 km, elle est arrivée en tête avec plus de 2 min d'avance sur ses poursuivantes.

Malgré tous ses efforts, la jeune Juliette Labous, championne de France espoir en titre a terminé à la 65ème place à 9 min 53 du peloton. La jurassienne Evita Muzic a fini à la 88ème place, dernière de la course. "C'est la course la plus dure que j'ai faite mais c'est une belle expérience." La jurassienne n'a aucun regret, surtout qu'elle a eu un problème mécanique dès le début, son dérailleur s'est bloqué. "Au moins, j'ai terminé, j'ai fait la course entière. J'espère que dans quelques années, je ferai partie des meilleures."