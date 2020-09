Contre-la-montre : ni podium, ni regrets pour le Clermontois Rémi Cavagna

Le rouleur auvergnat, 7eme du chrono, a été battu par plus fort que lui sur le circuit d'Imola (Italie). A 25 ans, Rémi Cavagna disputait son premier mondial et donne d'ores et déjà rendez-vous à ses adversaires.