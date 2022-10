Mondiaux de cyclisme : le Tarnais Benjamin Thomas et son coéquipier champions du monde de l'américaine

Le cycliste Tarnais Benjamin Thomas et Donavan Grondin sont montés sur le toit du monde sur l’épreuve de l'américaine, une discipline de cyclisme sur piste avec des sprints intermédiaires et courue par équipes de deux coureurs. La course a eu lieu dans l'ambiance survoltée du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, site des Jeux en 2024. Ils ont donc gagné l'or ce dimanche 16 octobre 2022. Benjamin Thomas avait obtenu une deuxième place, la veille, dans l'omnium. "On a envie d'y être mais ça roulera plus vite aux Jeux et on était ici dans un contexte particulier de fin de saison avec beaucoup de coureurs fatigués. Donc ça reste une belle référence, mais on ne va pas s'enflammer", a commenté le Tarnais qui était lui-même arrivé sur les rotules après une longue saison sur la route. C'est le sixième titre mondial pour la France dans la spécialité, le dernier date de 2017.

Avec AFP