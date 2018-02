Même s’il a déjà quatre médailles mondiales autour du cou, le pistard langonnais attaque ce mercredi les championnats du monde d’Apeldoorn aux Pays-Bas avec appétit, ambition et trois épreuves à son programme : la vitesse par équipes, le keirin et le kilomètre.

Dans quel état d’esprit êtes-vous avant d’attaquer vos neuvièmes Mondiaux ?

Quentin Lafargue : Je me sens vraiment bien. On a super bien travaillé avec tout le collectif. J’ai hâte d’y être et j’ai vraiment envie de ramener de belles choses.

Votre sentiment sur votre première partie de saison ?

On a fait un super début de saison avec un titre de champion d’Europe en vitesse par équipes (ndlr : à Berlin cet automne). A titre perso, les chronos que j’ai faits à ce moment-là étaient très bons aussi parce que c’est la première fois qu’un Français passait sous les treize secondes au dernier tour. J’ai été très régulier, je suis médaillé aussi sur le kilomètre. La déception vient peut-être du keirin où j’espérais un peu mieux. J’ai la chance de pouvoir faire le keirin aux championnats du monde. Ce sera l’occasion de me rattraper un peu.

C’est vraiment l’objectif de la saison, c’est ce qui nous apporte, à nous pistards, le plus de visibilité. C’est un événement où on va chercher à gagner un maillot qu’on va ensuite porter toute une année. C’est très important d’y être performant.

Quand les Mondiaux arrivent, la pression monte d’un cran ?

Oui. C’est vraiment l’objectif de la saison, c’est ce qui nous apporte, à nous pistards, le plus de visibilité. C’est un événement où on va chercher à gagner un maillot qu’on va ensuite porter toute une année. C’est très important d’y être performant. Il y a plus d’enjeux

Avec les années, on arrive à mieux appréhender un tel événement ?

C’est le genre de choses que j’arrive à bien gérer aujourd’hui. J’ai un peu d’expérience. D’année en année les objectifs évoluent et du coup la pression est différente. Quand tu as 18 ans et que tu fais tes premiers championnats du monde Elite, tu n’y vas pas avec les mêmes ambitions que quand tu as déjà récolté des médailles. Ce ne sont pas des choses qui me font peur, j’ai des routines et je sais me mettre en condition pour être performant.

En avril dernier, Quentin Lafargue avait ramené deux médailles de Hong-Kong. © Maxppp - Maxppp

Après une 3ème puis une 2ème place sur le kilomètre, c’est l’année du titre ?

Oui j’espère ! Ce sera la dernière épreuve (ndlr : dimanche). Moi j’aime bien fonctionner de façon chronologique. On a beaucoup d’ambitions en vitesse par équipes dans un premier temps. On a terminé troisièmes l’année dernière et ça reste une tradition en France avec de nombreux titres gagnés par nos aînés. L’effectif est différent mais on a tout autant envie d’aller chercher de belles choses. Ensuite il y aura le keirin sur lequel j’espère vraiment réussir à briller. Au kilomètre, il faudra tout donner. Je n’arrive clairement pas avec le statut de favori. Il y a un Australien (ndlr : Matthew Glaetzer) qui a réalisé de très gros chronos, il est passé deux fois sous la minute, il y a un Allemand (ndlr : Joachim Eilers) qui est très fort, Pervis qui sera aussi au départ. Il y a cinq ou six mecs capables de sortir de gros chronos. Si je veux être champion du monde, il faudra que je réussisse à être meilleur.

Vous considérez-vous comme un relais entre ces aînés qui ont tout gagné et une génération à fort potentiel qui arrive ?

J’ai participé à pas mal de championnats du monde mais j’y ai rarement joué un premier rôle avant 2015. Finalement, je suis relativement novice concernant les grands objectifs. Moi j’essaie de faire mon truc, transmettre tout ce que je peux transmettre mais les jeunes qui sont là aujourd’hui, comme Sébastien Vigier par exemple, apprennent très vite. C’est la génération ‘zéro complexe’, elle fonce. Ce n’est pas qu’ils n’ont pas besoin de nous, ils savent d’ailleurs écouter. On communique surtout beaucoup en vitesse par équipes parce qu’on a vraiment besoin d’être tous coordonnés pour être la meilleure équipe possible et pas la meilleure somme de trois individualités. Donc je me situe plutôt comme quelqu’un qui a envie d’aller chercher de très beaux résultats sur ces championnats.

27 ans, c’est le début de la maturité ?

La plupart des pistards qui réussissent prennent du temps où en tous cas on les voit arriver petit à petit. Après il y a forcément des exceptions. Avec les méthodes d’entraînement qu’on a aujourd’hui il y a de plus en plus de pistards qui performent encore sur le tard. François Pervis, qui est avec nous, a 33 ans. C’est une discipline qui n’exclue pas les performances tardives.

On prend goût aux médailles mondiales. Ne pas faire de podium à Apeldoorn, ce serait une déception ?

Clairement, ce serait une vraie déception. Je suis au départ de trois épreuves, il y a plein d’objectifs. L’année dernière, j’ai réussi à ramener deux médailles. S’il y avait une victoire, ce serait un championnat réussi mais zéro médaille, ce serait une déception.

Le palmarès de Quentin Lafargue aux championnats du monde :