Deux landais en lice au championnat du Monde de BMX

Yanis Routa, 16 ans, et Thibaut Marrocq, 14 ans, sont les deux étoiles montantes du BMX landais. Qualifiés au championnat du monde de BMX à Nantes du 26 au 31 juillet, les deux montois sont les deux seuls landais en compétition pour décrocher le titre de champion du Monde.

Yanis Routa, à gauche, et Thiabut Marrocq, à droite, les deux étoiles montantes du BMX landais

Retenez bien ces deux noms : Yanis Routa, 16 ans, et Thibaut Marrocq, 14 ans.

Ces deux sportifs se sont qualifiés, ce week-end, au championnat du monde de BMX, qui aura lieu à Nantes du 26 au 31 juillet prochain. Le BMX est un sport de vélo extrême, divisé en deux catégories : la Race et le Freestyle. Le Freestyle consiste à faire des figures plutôt impressionnantes, alors que la Race est tout simplement une course sur une piste souvent à bosses.

Yanis et Thibaut tout deux font de la course mais n'évoluent pas dans les mêmes catégories. Yanis évolue dans la catégorie 17 - 24 ans, et Thibaut dans la catégorie minime.

Yanis et Thibaut, entourés par le maire Charles Dayot, des élus locaux et leurs familles © Radio France - Mathilde Goussebaire

Le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, a tenu à recevoir et à féliciter les deux jeunes pilotes pour qualifications pour les encourager :

J'espère que vous allez faire parler de Mont-de-Marsan et que vous allez peut-être nous ramener quelque chose, parce que le but d'un sportif n'est pas que de participer ! - Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan

Yanis Routa et Thibaut Marrocq nous donnent donc rendez-vous à Nantes du 26 au 31 juillet pour les championnats du Monde de BMX.