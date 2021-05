Mont-de-Marsan traversé en centre-ville par le Tour de France : la surprise de la mairie !

Le Tour de France va traverser les Landes du sud au nord le vendredi 16 juillet, lors de l'étape Mourenx-Libourne. Il traversera notamment trois centre-villes : Hagetmau, Saint-Sever et Mont-de-Marsan, où le peloton va s'aventurer dans des rues très étroites, notamment Gambetta et Bastiat. L'organisateur, ASO (Amaury Sport Organisation), a dévoilé le détail du parcours ce jeudi 27 mai et cela a plutôt surpris la municipalité montoise, comme nous l'a confié Farid Héba, adjoint en charge du sport.

On savait quue le Tour allait passer, on n'avait pas le détail, ça a été notre surprise, une bonne surprise, ça met en valeur notre ville et notre territoire

Certaines rues sont assez exiguës mais l'organisation a jugé faisable ce parcours, d'autant qu'à ce moment de l'étape la course ne devrait pas être folle, il s'agit d'une course de plaine et il restera plus de 100 kilomètres à parcourir jusqu'à Libourne. Néanmoins, cela représente du travail et de l'organisation en amont.

Il faudra sécuriser ces angles-droits, on en aura plusieurs, et puis il y a les ronds-points, on va mettre des bottes de paille, des barrières. On fera un point dans quelques jours via une conférence de presse

Est-ce que ce passage est une répétition générale en vue d'un statut de ville étape pour le Tour de France 2023 ? Cela aurait du sens car dans deux ans la Grande Boucle partira du Pays Basque espagnol et on fêtera alors les 50 ans de la victoire de Luis Ocana (1973), espagnol licencié au club montois de cyclisme et grand rival d'Eddy Merckx. Mais la mairie n'est pas encore candidate et préfère rester prudente sur le sujet.