Mont-de-Marsan, une pépite pédale!

Melanie Dupin, championne de France, montoise et casque rose

Championne de France sur piste à Hyères en aout dernier elle est déjà sélectionnée en équipe de France senior.

Jeune, brune, studieuse et très déterminée, Mélanie Dupin, licenciée eu Stade Montois est avenir du cyclisme français, toutes disciplines confondues ! La pépite est sur les roues…

Dans la famille Dupin tout le monde pédale. Père et mère, anciens coureurs cyclistes de niveau régional. Le frère ainé, Mathieu, champion de Nouvelle Aquitaine du contre-la- montre junior. Mélanie, elle, est en première générale, le bac en juin, elle s’entraine au moins huit heures par semaine. Elle est tout bonnement l’un des meilleurs espoirs français. Sur la selle très jeun elle est vite repérée. D’autant qu’elle pratique trois disciplines : la piste, le cyclo- cross et la route. Polyvalente à ce point c‘est plus qu’un talent, c’est un don !

Mélanie Dupin vient de terminer sa saison de cyclo- cross. Ses objectifs pour l’année : la route, en vue, entre autre, des championnats de France fin juin, plus les sélections en équipe France sur piste. Et le mois prochain elle partira pour un premier stage avec l’équipe de France sur route.