Mont Ventoux Dénivelé Challenge : les meilleurs grimpeurs attendus à trois semaines du Tour de France

Les meilleurs grimpeurs sont attendus ce jeudi sur les pentes du Géant de Provence pour le Mont Ventoux Dénivelé Challenges, dont France Bleu Vaucluse est partenaire. Pour cette deuxième édition, 130 coureurs seront alignés au départ de Vaison-la-Romaine pour une arrivée jugée au sommet du Mont Ventoux après 180km de course.

Bardet forfait après une chute sur la Route d'Occitanie

Parmi eux, on compte Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez, Guillaume Martin, ou encore Richie Porte. Romain Bardet, victime d'une chute sur la Route d'Occitanie, a déclaré forfait. Le coureur d'AG2R La Mondiale avait terminé deuxième l'année dernière derrière Jesus Herrada.

Cette course cycliste internationale revient pour sa deuxième édition avec un parcours particulièrement relevé. Cette année, ce n'est pas une, mais deux ascensions du Mont Ventoux qui sont au programme. Cela va être l'occasion pour les grimpeurs de se tester à trois semaines du départ du Tour de France.

4000 mètres de dénivelé positif et une double ascension du Ventoux

Au menu, 4000 mètres de dénivelé positif et 180km. Le premier passage ira jusqu’au Châlet Reynard soit déjà plus de 13 km à 8%. Au sommet, il restera un peu plus de 75 kilomètres. De quoi se mettre en jambe avant le Dauphiné, puis la Grande Boucle.

Le Colombien Nairo Quintana est le grand favori de cette deuxième édition. Le leader de l'équipe Cofidis Jesus herrada compte bien défendre son titre.

La route du Mont Ventoux fermée depuis Bedoin

Si vous avez prévu d'aller encourager les coureurs, sachez que la route du Mont Ventoux depuis Bedoin sera fermée aux voitures de 11h30 à 17h à partir du virage de Saint-Estève. L'accès côté nord par Mallaucène reste ouvert. Sur le reste du parcours, la route sera fermée un quart d'heure avant le passage du premier coureur.

Les coureurs s'élanceront à 10h30 de Vaison-la-Romaine, direction, Mollans, le col de Fontaube, Sault, Ville-sur-Auzon, le Chalet Reynard pour un premier passage. La seconde ascension est la montée intégrale et finale par la face sud, jusqu’au sommet. L'arrivée sera jugée au col des tempêtes où on attend les premiers coureurs entre 15h45 et 16h10. Enfin, ne prévoyez pas d'aller dans les gorges de la Nesque ce jeudi : l'accès sera interdit toute la journée.

Pour cette deuxième édition du Mont Ventoux dénivelé challenges, un protocole sanitaire très strict a été mis en place. Il vous faudra un masque au départ comme à l'arrivée. Il sera impossible d'approcher les coureurs pour un selfie ou un autographe.

Parcours et profil de la course

La deuxième édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenges prévoit deux ascensions du Géant de Provence - © Mont Ventoux Dénivelé Challenges

Les horaires de passage des coureurs