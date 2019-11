Mort de Raymond Poulidor : ces anciens cyclistes professionnels du Calvados l'ont connu sur les routes

Raymond Martin et Vincent Barteau sont d'anciens cyclistes professionnels. Le premier a couru plusieurs fois le Tour de France, et dans la même équipe que Raymond Poulidor. Cette figure du cyclisme est décédée ce mercredi 13 novembre, à 83 ans.

Raymond Poulidor, qui est mort ce mercredi 13 novembre, fut aussi un exemple pour ces anciens cyclistes du Calvados. Le Caennais Raymond Martin a été professionnel du vélo, de 1973 à 1983. Les deux hommes ont fait plus que de se croiser sur les routes du Tour de France. Ils étaient ensemble dans l'ancienne équipe française Mercier, pendant trois ans. Ces sportifs n'étaient pas très proches, mais quand on partage les mêmes souffrances sur les routes, des liens se tissent rapidement.

Une complicité entre les coureurs

"Quand on partageait _une gorgé d'eau dans le peloton_, cela voulait dire quelque chose. Souvent en fin de parcours, on échangeait un peu les gourdes entre coureurs. Si ton voisin n'a plus d'eau, tu ne le laisses pas dans la difficulté. Il y avait une complicité entre nous", commente Raymond Martin. Les coureurs faisaient également tous les déplacements ensembles et dormaient dans les mêmes chambres.

L'éternel second du Tour du France représentait aussi "quelque chose de très fort" pour Vincent Barteau, un ancien cycliste du Calvados de la génération 80. Il n'a jamais couru avec lui, mais se souvient très bien de leur première rencontre. Les deux hommes étaient à table, pour fêter le titre de champion de France du Normand. "On discutait et il me demandait mon programme pour la suite. Je courrais justement le lendemain. Il y avait le Maillot des jeunes en Normandie. À ce moment là, mon plat arrive, c'était une belle entrecôte avec des frites. Poupou [son surnom ndlr] m'a pris l'assiette et m'a dit que les frites seront pour lui, parce que je courais ensuite", s'amuse le sportif, aujourd'hui consultant pour des médias.

"J'étais frappé par sa gentillesse"

Vincent Barteau avait l'habitude de croiser tous les ans Raymond Poulidor, sur le Tour de France. "J'allais lui faire la bise le matin, sur le village. On échangeait une dizaine de minutes. C'était un homme très demandé sur les événements, mais il n'hésitait pas à faire plusieurs centaines de kilomètres en voiture pour venir à la rencontre du public. J'étais frappé par sa gentillesse", continue-t-il. Et forcement quand on connaissait la ténacité de Poulidor : "On s'était dis qu'il allait se remettre de ses problèmes de santé, notre Poupou. Malheureusement, il avait quand même le cœur usé."

Raymond Poulidor avait été hospitalité début octobre, en raison d'une grande fatigue.