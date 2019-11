Mort de Raymond Poulidor : "dans le cœur des Français, il restera toujours le premier" selon Roland Romeyer

Saint-Étienne, France

Roland Romeyer est un fan de cyclisme. Le Président de l'AS Saint-Étienne se rend tous les ans sur les routes du Tour de France. Il avait rencontré à de très nombreuses reprises "Poupou", l'éternel second, devenu un ami. Il rend hommage à l'ancien champion cycliste décédé à l'âge de 83 ans.

"En juillet dernier encore (NB : lors de l'étape du Tour à Saint-Étienne le 14 juillet), j'échangeais avec lui, raconte R.Romeyer. C'était une personne très attachante. D'une grande simplicité. C'est comme ça que j'aime les hommes. C'est un homme du terroir. Le paysan du Limousin, une force de la nature. Le symbole d'une certaine France, laborieuse et dure au mal. Et ça correspondait aussi à nos valeurs de Saint-Étienne. C'est quelqu'un de très chaleureux, d'avenant, de sympa et les Français se reconnaissaient en lui. Il avait une grande popularité et une cote d'amour incroyable auprès du public. Ça je le constatais chaque fois que je le voyais sur le Tour. Dans le cœur des Français il restera toujours le premier, c'est sûr".