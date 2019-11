Mort de Raymond Poulidor : "J'ai rencontré une légende", raconte un fan

Nantes, France

Légende du vélo et du sport français, Raymond Poulidor, est mort ce mercredi 13 novembre à 83 ans. Les réactions sont nombreuses après l'annonce de la disparition de "Poupou". Laurent Fournel est un grand fan du cycliste. Il l'a rencontré plusieurs fois quand Raymond Poulidor est venu en Loire-Atlantique et en Vendée.

"Aller chercher le journal et faire la bise à Raymond Poulidor"

La dernière fois que Laurent Fournel a vu son idole, c’était en 2018 sur le Tour de France au village départ de Mouillerons-Saint-Germain, en Vendée. "Le matin, la tradition au Tour de France c'était d'aller chercher le journal et de faire la bise à Raymond Poulidor", se souvient l'homme d'une quarantaine d'années.

"On dit de lui que c'est l'éternel second, moi je retiens aussi que c'est le maillot jaune dans le cœur des Français". Ce que Laurent Fournel apprécie chez le champion aux 189 titres c'est sa gentillesse : "Il était humain et adorait écouter les gens raconter leur vie sur le Tour de France. Il va manquer à beaucoup de monde". Le fan a aussi pu mesurer la capacité de Raymond Poulidor à rassembler toutes les générations. "Moi j'ai grandi avec lui, on m'a tout raconter sur lui et j'ai eu la chance de le rencontrer et de lui parler et ça m'a marqué".