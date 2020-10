Mouilleron-le-Captif : Thomas Voeckler présent ce dimanche au challenge qui porte son nom

On peut dire qu'il jouait à domicile : le champion cycliste Thomas Voeckler était ce dimanche au challenge qui porte son nom, à Mouilleron-le-Captif, en Vendée. La course est destinée aux minimes et aux cadets. 130 jeunes, forcément enchantés, y ont participé.

Il a fait plaisir à ses fans, à 130 jeunes coureurs, à leurs parents, et aux organisateurs : Thomas Voeckler tenait la vedette, ce dimanche, à Mouilleron-le-Captif, en Vendée. C'était la 4° et dernière manche du challenge Thomas Voeckler, destiné aux minimes et aux cadets. Le coureur est bien connu dans la commune, puisqu'il y habite depuis une vingtaine d'années

Prêts à en découdre ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

En plus de sa carrière de coureur, de ses maillots jaunes dans le tour de France, Voeckler est le manager de l'équipe de France, qui a remporté le championnat du monde le week-end dernier, avec Julian Alaphilippe. Ce n'était pas arrivé depuis 24 ans…

« Bien sûr que je le connais », dit Hugo, 15 ans. « Il a porté plusieurs fois le maillot jaune ! » Clément et Hugo sont eux aussi aux anges d'être là, et de croiser le champion : « c’est le plus grand cycliste de la région. C’est un honneur d’être ici ». Admiratif aussi, Pascal Cheffé, secrétaire du Roche-sur –Yon-Vendée-Cyclisme( RVC), le club organisateur où est licencié Thomas Voeckler : « super ! Quand on pense qu’il y a une semaine, il était aux championnats du monde, et que ce matin, il était sous la pluie avec les jeunes, c’est vraiment extraordinaire ».

Thomas Voeckler © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Plaisir partagé, répond Thomas Voeckler. Il a même pédalé avec les plus jeunes, en cours de matinée : « moi, ce qui me plait, c’est le sourire, que ce soir les petits gars ou les petites filles. Et puis, une manifestation sportive, aussi, à Mouilleron-le-Captif. Donc, oui, c’est une belle journée, vraiment ».

C'était la 8° édition du challenge Thomas Voeckler, qui se déroule tous les ans dans quatre communes du pays yonnais.