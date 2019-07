Cyclisme : Nacer Bouhanni ne sera pas présent sur le Tour de France 2019

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel : Nacer Bouhanni ne participera pas au Tour de France cette année et ne roulera donc pas sur ses terres, dans les Vosges. Cédric Vasseur, le directeur général de l'équipe Cofidis, a décidé de se passer du sprinter spinalien pour la Grande Boucle.

Nacer Bouhanni est en difficulté depuis presque un an et sa dernière victoire au Tour d'Espagne 2018. En froid avec ses dirigeants et en fin de contrat, il devrait être sur le départ à la fin de la saison prochaine. Une nouvelle équipe pour mieux rebondir ? L'intéressé nous donne déjà rendez-vous l'année prochaine.

Les championnats de France ce week-end étaient l'ultime chance du cycliste pour participer au Tour de France en cas de victoire. Occasion ratée avec une 23e place.

Un Lorrain lors de cette 106e édition

La Lorraine sera donc représentée par le Meusien Anthony Roux. Champion de France 2018, il n'a pas conservé sa tunique bleu-blanc-rouge ce dimanche, son rôle de coéquipier ne lui permettant pas de jouer la gagne. Il sera au départ du Tour de France pour la cinquième fois de sa carrière pour épauler Thibaut Pinot, l'un des meilleurs cyclistes français.