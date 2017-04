Nacer Bouhanni remporte au sprint le 78ème Paris-Camembert

Deux semaines après le Tour de Normandie, Paris-Camembert a une nouvelle fois consacré les coureurs français. Nacer Bouhanni a remporté la 78ème édition au sprint devant Samuel Dumoulin et Kévin Reza. La course a été marquée par la longue échappée du duo tricolore Gaudin-Quemeneur.

Pour la neuvième année consécutive, Paris-Camembert est revenue à un coureur français. Nacer Bouhanni (Cofidis) s'est adjugé au sprint cette 78ème édition, dont l'arrivée se déroulait pour la première fois à Livarot. Cela fait également huit ans que le podium est 100 % tricolore. Ce mardi, Samuel Dumoulin et Kévin Reza sont montés sur la boite. Pour le premier cité, il s'agit du troisième top 3 en quatre ans.

Un duo à l'avant

Damien Gaudin et Perrig Quemeneur ont 5mn sur le peloton . Moyenne : 42km/h sur 2h #ParisCamembert #fbsport km85 pic.twitter.com/fR5xM45LkH — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 11, 2017

Partie pour la première fois également de Pont-Audemer, la course a été animée par deux coureurs français : Damien Gaudin (Armée de Terre), déjà animateur sur le Tour de Normandie et vainqueur de l'étape de Ducey-les-Chéris, et Perrig Quémeneur, le breton de la formation Direct Energie. Les deux hommes ont faussé compagnie au peloton dès le début de l'épreuve (Km 10), ont passé 160 kilomètres devant, et se sont fait reprendre à 30 bornes de l'arrivée.

Dans le final, plusieurs coureurs ont tenté de s'échapper mais l'équipe Cofidis a fermé le verrou à double tour. Les effort de la formation française n'ont pas été vain puisque sa figure de proue, Nacer Bouhanni, s'est imposé facilement dans la longue ligne droite finale.

Nacer Bouhanni remporte le 78ème #ParisCamembert au sprint devant Samuel Dumoulin et Kévin Reza ! Podium 100% français 🇫🇷 #Cocorico #FBsport pic.twitter.com/Blow0ueHS5 — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 11, 2017

