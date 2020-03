Nairo Quintana, de l'équipe bretonne Arkéa-Samsic, remporte la dernière étape de Paris-Nice

Première victoire au plus haut niveau WorldTour, ce samedi, pour l'équipe bretonne Arkéa-Samsic. Sa star, le Colombien Nairo Quintana s'est imposé en solitaire au sommet du col de la Colmiane, pour la dernière étape de Paris-Nice.La saison cycliste est désormais quasiment entièrement suspendue.

C'était probablement le dernier moment de sport de haut niveau, en direct. Alors que le monde du sport s'est mis en quarantaine, en raison du coronavirus, Paris-Nice, la "Course au soleil" s'est poursuivie cette semaine. Amputée d'une étape, elle a tout de même pris fin un jour plus tôt que prévu, ce samedi. Et c'est Nairo Quintana, le Colombien, qui l'a emporté.

Une attaque tranchante

En attaquant à moins de 4 kilomètres de l'arrivée, tracée au sommet du col de la Colmiane (Alpes-Maririmes) Nairo Quintana a prouvé qu'il était probablement le meilleur grimpeur de ce début de saison. Son attaque tranchante a laissé sur place les Thibaut Pinot ou encore Romain Bardet. A l'arrivée Quintana s'est imposé avec 46 secondes d'avance sur le Belge Tiejs Benoot, deuxième, 56 sur Pinot, et 58 sur l'Allemand Maximilian Schachmann, qui remporte lui le classement général.

Un général où Quintana se classe finalement sixième à 1'30 de Schachmann. Le Colombien pourra nourrir des regrets. Déjà parce que la dernière étape montagneuse, sur les hauteurs de Nice dimanche, qui pouvait lui permettre de faire la différence, a été annulée en raison du coronavirus. Et puis parce que sans une chute, lundi, qui lui a fait perdre 1'25, son classement général aurait pu être bien meilleur.

Sur le prodium, Nairo Quintana savoure sa cinquième victoire en 2020. © AFP - Alain Jocard

En levant les bras au sommet, Nairo Quitana a aussi probablement apporté un grand bonheur à son manager Emmanuel Hubert. Lui qui avait repris l'équipe en 2014, lorsqu'elle s'appelait encore Bretagne - Séché Environnement n'avait jamais vu un de ses coureurs remporter une victoire au niveau WorldTour, la première division du cyclisme mondial. C'est désormais chose faite grâce à Nairo Quintana qui remporte là déjà sa cinquième victoire de la saison.

Une saison 2020 qui est désormais mise en quarantaine en raison du coronavirus. Le Tour d'Italie a d'ors et déjà été reporté, tout comme Milan- San Remo une grande partie des classiques belges du printemps. Paris-Roubaix est soumis à de grosses incertitudes. Aucune course ne se disputera avant début avril en Europe.